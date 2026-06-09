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市建局马头围道项目申宽地积比及高限 建35层高住宅 提供279伙

楼市动向
更新时间：15:39 2026-06-09 HKT
发布时间：15:39 2026-06-09 HKT

市建局土瓜湾马头围道/落山道、即马头围道324至354号项目，最新向城规会申请放宽地积比及高限，以重建1幢35层高住宅，以提供279伙。

地盘面积约16,856方呎，包括2,293方呎政府土地，住宅地积比率由7.5倍，申请放宽至8倍发展，总地积比率维持9倍，而建筑物高度限制由主水平基准以上120米，申请放宽至140米，以兴建1幢楼高35层，不包括3层地库、1层防火层的分层住宅，提供279伙，另有143个停车位，涉及可建总楼面约134,851方呎。

市建局指，透过「地区为本」的市区更新模式，申请地点将与毗邻市建局靠背垄道/浙江街发展计划作整体性规划及设计，以发挥协同效应，为该区带来更大规划裨益。

今年1月提出收购 呎价逾1.48万元

资料显示，市建局在今年1月向业主提出收购价建议，收购价为每方呎14,807元，涉及约110个业权，住户数目约133伙，受影响人口约288人，该局会为合资格的住宅物业自住业主在现金补偿以外，提供参与「楼换楼」计划的额外选项。至于项目内非住宅物业，该局会按现行的收购政策向受影响业主提出收购建议。

相关文章：市建局启动马头围道项目 韦志成吁业主勿因重建而漠视楼宇维修

 

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