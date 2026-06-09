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威灵顿街地舖传2380万售 原业主16年帐面蚀770万 准买家料回报逾4厘

楼市动向
更新时间：10:30 2026-06-09 HKT
发布时间：10:30 2026-06-09 HKT

中环威灵顿街一个舖位市传以2380万易手，准买家料回报逾4厘。上址为威灵顿街71号地下连入则阁，地舖及阁楼各约700方呎及约600方呎，市传成交价2380万，租客牛油果先生为茶饮店，月租8万，租期至2027年7月，准买家料回报逾4厘。

2010年以3150万成交

原业主于2010年4月以3150万买入，假如落实易手，准买家持货16年帐面蚀让770万，物业跌幅24%。该舖位于威灵顿街旺段，位处摆花街及阁麟街之间，属苏豪区核心地段，人流畅旺。

福华街地舖510万易手

深水埗福华街8号8号居地下B号舖，建筑面积约1567方呎，成交价510万，平均呎价3254元。租客金凤服装，原业主于1997年以1360万买入，持货29年帐面蚀让约850万，幅度62.5%。由于深水埗「时装批发段」走下坡，因此该街道舖位呎价只有三千多元。

石硖尾街地舖呎价7800元

深水埗石硖尾街2D号（医局街94至98号）利德昌大厦地下4号舖，建筑面积约1000方呎，门阔约18呎，深约47呎，以780万易手，平均呎价7800元，租客为天祥美食饭店，原业主于2010年9月以548万买入上述舖位，持货16年帐面获利232万，物业升值42.3%。

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