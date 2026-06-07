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西贡匡湖居连特大花园1850万成交 持货29年赚近四成

楼市动向
更新时间：09:23 2026-06-07 HKT
发布时间：09:23 2026-06-07 HKT

二手市场交投活跃，世纪21奇丰区营业董事廖振雄表示，西贡匡湖居4期双号屋，面积1,323方呎，连1,311方呎特大花园，开价2,000万放售，议价后以1,850万成交，呎价13,983元。据了解，原业主于1997年以1,338万购入上址，持货29年易手，帐面获利512万或38.3%。

银湖．天峰两房828万售出

中原分行资深区域营业经理胡耀祖指，马鞍山银湖．天峰8座中层G室，面积541方呎，属2房间隔，开价约840万放盘，议价后以828万获换楼客承接，呎价15,305元。据了解，原业主于2009年以368万购入单位，持货约17年转手，帐面获利约460万或1.3倍。

中原区域营业经理王勤学说，元朗新元朗中心1座顶层连天台户成交，面积466方呎的2房户，叫价688万放盘，吸引上车客「零议价」成交，呎价14,764元。原业主于2023年以566万买入，持货不足3年转手，帐面赚122万或21.6%。

愉景新城获换楼客即睇即买

美联高级分区营业经理钟家豪表示，荃湾愉景新城9座中层C室，面积477方呎，原业主于2016年以520万购入后一直作收租用途，对上租约每月租金约1.5万，直至租客迁出后，随即推出市场放租及放售，最新吸引换楼客即睇即买，并以648万购入，呎价约13,585元，以该单位购入价计10年间帐面获利约128万或24.6%。

利嘉阁分行高级经理凌健朗称，中环莉景阁中层B室，面积约333方呎，采2房间隔，吸引内地客议价后以578万低市价购入，呎价约17,357元。

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