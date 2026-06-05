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圣公会圣多马堂申重建12层高教堂及社福设施 获城规通过

楼市动向
更新时间：16:04 2026-06-05 HKT
发布时间：16:04 2026-06-05 HKT

屹立深水埗半世纪的香港圣公会圣多马堂及宗教教育中心，今年初向城规会申请原址重建1幢12层高的教堂及社会福利设施，总楼面约6.49万方呎。日前获规划署不反对，城规会今日审议决定在有附带条件下批准上述发展。

上述项目位于巴域街43至45号，现址为4层高的圣公会圣多马堂及宗教教育中心，早于1965年落成，至今约61年；目前属「政府、机构或社区」地带，最高建筑物高度限制为4及8层，故申请放宽建筑物高度限制，以作准许的宗教机构及社会福利设施。

项目地盘面积7381方呎，以积比率8.8倍进行重建，计划原址重建为1幢楼高12层的香港圣公会圣多马堂暨社会福利设施综合大楼，建筑物高度为主水平基准上约55.37米，可建总楼面约64,922方呎。

据发展方案，教堂将设在1楼，而2至8楼则会设特殊儿童照护中心、长者日间护理中心等社福设施，9至10楼为教堂活动室和办公室，11楼为2个牧师宿舍，总楼面约2,153方呎，整个项目料于2032年落成。

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