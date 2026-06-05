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新地元朗YOHO Midtown 2A期酒店项目申改商厦

楼市动向
更新时间：15:24 2026-06-05 HKT
发布时间：15:24 2026-06-05 HKT

新地发展的元朗YOHO Midtown综合发展项目，最新向城规会申请修订2A期发展蓝图，由酒店转为兴建29层高的商厦，涉及可建总楼面约13.1万方呎。

上述项目细分3期发展，第1期已发展成YOHO Midtown，而第3期由房协兴建资助出售房屋，其余第2A及2B期则分别获准建酒店及住宅项目。

当中第2A期由获批建324个客房的酒店，最新申请改划发展商业或办公室，地盘面积经勘测后略为缩减至约13,240方呎，以地积比率9.93倍发展，兴建1幢楼高29层商业大厦，楼高主水平基准以上145米，涉及可建总楼面约131,396方呎，当中有约124,938方呎作商业/办公室用途，以及约6,458方呎位于1楼及阁楼作商业/零售设施等配套设施。

发展商指，拟议商业发展预计提供约489个工作职位，即比已核准的酒店计划多出约392个职位，有助于在以住宅为主社区中创造更多就业机会；参考其他新市镇，例如沙田及东涌而言，拟议商业发展将为区内带来额外设施，有利于创建混合用途社区；拟议商业发展真正实现并符合「综合发展区」把涵盖范围综合发展作住宅、商业用途的规划意向。

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