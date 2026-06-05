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「风扇大王」家族 1.59亿购2伙峻誉．渣甸山 每呎造价4.7万

楼市动向
更新时间：14:17 2026-06-05 HKT
发布时间：14:17 2026-06-05 HKT

楼价稳中向好，城中名人趁机出动扫豪宅。港岛豪宅新盘「峻誉．渣甸山」上月中旬透过招标方式成功售出两个大宅，作价共1.592亿元，每呎造价高达4.7万元，买家身份曝光，为已故「风扇大王」、工业家翁祐的家族成员大手购入。

由中信泰富发展的豪宅新盘「峻誉．渣甸山」，上月中以招标方式沽出第1座低层A及B室，面积分别为1679及1686方呎，同属4房双套间隔，均设有私人升降机大堂，并各连1个车位，两个单位分别以7960万元成交，合共涉资1.592亿元，呎价分别为47409及47212元。

峻誉．渣甸山上月中旬以1.592亿招标沽2伙。
峻誉．渣甸山上月中旬以1.592亿招标沽2伙。

土地注册处资料显示，登记买家翁国基夫妇、翁硕文及翁凯文，均为翁祐家族成员。其中，翁国基为翁佑长子，亦是上市公司蚬壳电业主席兼非执行董事。

翁祐于1952年创立蚬壳电器工业，生产及代理的电器产品多不胜数，包括电风扇、微波炉及电子琴等，当中尤其以生产「SMC」品牌电风扇最著名，产品畅销全球，蚬壳电器于1984年上市，业务涵盖生产及销售电风扇等家庭电器、其他代工业务等，后被中海地产收购重组，并于2020年分拆蚬壳电业上市。

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