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大埔康乐园录短炒 复式户1230万沽 持货3个月升值8%

楼市动向
更新时间：10:29 2026-06-05 HKT
发布时间：10:29 2026-06-05 HKT

整体楼市气氛向好，不仅交投增加，屋苑更频录短炒获利及高价成交个案。中原分行高级资深分区营业经理吴启业表示，大埔康乐园第11街一个复式户，最新以1230万易手，原业主持货短短约3个月，帐面获利92万，期内单位升值约8%。

外区用家接货

吴启业表示，上述单位面积1037方呎，连空中平台，原开价约1380万放售，最新议价后以1230万沽出，呎价约11861元，属市价水平。据了解，买家为外区用家，见屋苑环境舒适，单位间隔合用，即决定购入单位自住。

大埔康乐园第11街一个复式户，最新以1230万易手，原业主持货短短约3个月，帐面获利92万，期内单位升值约8%。
大埔康乐园第11街一个复式户，最新以1230万易手，原业主持货短短约3个月，帐面获利92万，期内单位升值约8%。

据了解，原业主于2026年3月以1138万购入，持货短短约3个月转售，帐面获利约92万，帐面赚幅约约8%。

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西贡御花园每呎1万沽

世纪21奇丰营业董事廖振雄表示，西贡御花园单号屋，面积1234方呎，最新以1238万售出，呎价达10032元，为屋苑近两年来呎价首度重上1万水平。据了解，原业主于2005年8月以630万购入上述洋房，持货21年转售，帐面获利608万，期间物业升值约96.5%。

中原区域营业经理王勤学表示，元朗Grand YOHO 3座高层A室，面积539方呎，属2房间隔，单位原以938万放售，议价后以918万成交，呎价17032元，创同类单位成交价三年新高。原业主于2018年9月以1066.2万向发展商一手买入单位，持货约8年转售，帐面蚀148.2万，期内单位跌价约13.9%。

元朗Grand YOHO 3座高层A室，面积539方呎，属2房间隔，单位原以938万放售，议价后以918万成交，呎价17032元，创同类单位成交价三年新高。
元朗Grand YOHO 3座高层A室，面积539方呎，属2房间隔，单位原以938万放售，议价后以918万成交，呎价17032元，创同类单位成交价三年新高。

除短炒及高价成交之外，市场更频录「零议价」及追价成交。中原分行高级分行经理钟志聪表示，大围栢傲庄8A座中层D室，面积847方呎，3房连套房及储物房间隔，单位原以2120万放售，最新「零议价」获承接，呎价约25030元，属于市价成交。

据了解，买家为新盘向隅客，原业主则于2021年斥资约1620万购入单位，持货约5年转售，帐面获利500万离场，期内单位升值约30.9%。

美联分行区域联席董事马立成表示，将军澳日出康城SEASONS PLACE 3A座高层E室，面积约323方呎，1房间隔，最新以约575万易手，呎价约17802元。单位大约一个半月前以570万放售，买家睇楼一次追价5万购入。原业主2024年4月以约488万购入，持货约2年转售，帐面获利约87万。

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