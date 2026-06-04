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东涌地申建269伙住宅料通过 项目料于2031年12月落成

楼市动向
更新时间：10:54 2026-06-04 HKT
发布时间：10:54 2026-06-04 HKT

俊和等持有的东涌住宅地，今年3月向城规会申请放宽7%高限，以兴建269伙，可建总楼面约11.6万方呎。最新获规划署不反对，城规会将于周五（5日）审议，料会「开绿灯」通过。

规划署指，拟建方案亦曾咨询相关政府部门的意见，并未有负面意见；另外在视觉及景观上，亦采取缓解措施，包括楼与楼之间保持建筑间距，预计小幅放宽方案不会造成显著的视觉负面影响。

可建总楼面约11万呎

据城规会文件显示，项目位于东涌丈量约份第3约多个地段和毗连政府土地，即毗邻东涌道北、逸东（二邨）以北；目前属「住宅（乙类）3」及显示为「道路」的地方地带，申请放宽最高建筑物高度限制，以作准许的分层住宅用途。

项目地盘面积约5.81万方呎，包括2.99万方呎政府土地，建筑物高度（主水平基准上）由旧方案的不多于55米，申请放宽至58.9米，增幅约3.9米或7%，住宅部分以地积比率约2倍发展，以与建2幢楼高14层分层住宅、1层地库停车场及机电设施，1幢独立2层综合大楼（地面为停车场，上层为会所），提供约260伙，可建总楼面约11.625万方呎。整个项目料于2031年12月落成。

每呎补价1218元

申请人指，因采用「组装合成」建筑法而轻微放宽高度限制；因应市场意见调查降低平均单位面积，引致单位数目上升；发展计划完全符合「住宅（乙类）3」地带的长远规划意向，住宅用途属第一栏经常准许的用途，同时利用仅小部分显示为「道路」的地方作为景观及设施规划；由于申请人已接近完成相关换地程序，该申请地点可立即投入发展，并能及早落实房屋供应。

拟议发展计划的放宽高度及发展量与周边发展协调；发展计划将提供行人通道，并不影响第三者地段的发展权利。

据了解，该项目年初由广誉发展公司完成补地价程序，涉及金额约1.4166亿，以可建楼面约11.625万方呎计，每方呎楼面补地价约1218元。

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