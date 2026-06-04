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圣公会圣多马堂申原址重建 可建总楼面约6.49万方呎 获规划署不反对

楼市动向
更新时间：10:44 2026-06-04 HKT
发布时间：10:44 2026-06-04 HKT

政府近年积极采「一地多用」模式发展不同项目，务求地尽其用；屹立深水埗半世纪的香港圣公会圣多马堂及宗教教育中心，今年初向城规会申请原址重建1幢12层高的教堂及社会福利设施，可建总楼面约6.49万方呎。最新获规划署不反对，城规会将于周五（5日）审议。

规划署指，上述申请曾咨询不同相关政府部门意见，包括劳福局、民青局、社署等，认为重建符合政府增加安老及幼儿服务设施的政策方向等，从而满足现有和未来服务需求，故不反对上述申请。

香港圣公会圣多马堂及宗教教育中心申原址重建1幢12层高的教堂及社会福利设施获规划署不反对。
香港圣公会圣多马堂及宗教教育中心申原址重建1幢12层高的教堂及社会福利设施获规划署不反对。

据文件显示，上述项目位于巴域街43至45号，现址为4层高的圣公会圣多马堂及宗教教育中心，早于1965年落成，至今约61年；目前属「政府、机构或社区」地带，最高建筑物高度限制为4及8层，故申请放宽高度限制。

项目地盘面积7381方呎，以积比率8.8倍进行重建，计划原址重建为1幢楼高12层的香港圣公会圣多马堂暨社会福利设施综合大楼，建筑物高度为主水平基准上约55.37米，可建总楼面约6.49万方呎。

另外，水务署早前就荃湾滤水厂污泥处理向城规会申请放宽建筑物高度限制，以原址重建2幢楼高4层、另有1层地库的污泥处理装置，可建总楼面约4.45万方呎。该污泥处理装置内将设有日常维修工作，例如抽取污泥至维修车辆并运往滤水厂外处置。亦获规划署不反对，城规会将于周五审议。

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