「菜档小天后」简利珍再有两银主盘放售 葵芳地舖及元朗洋房招标

「菜挡小天后」简利珍旗下物业纷沦为银主盘并陆续出售，继北角天水围舖位及葵涌工厦易手，葵芳盛芳街地舖及元朗娉廷一个洋房标售，两个物业均交吉。

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葵芳盛芳街舖涉约300呎

葵芳盛芳街17至19号京宝大厦地下A1号舖，建筑面积约300方呎，门面宽约39呎9吋，属区内罕有单边舖，邻近葵芳邨，并紧贴葵涌广场及新都会广场，为区内居民日常民生消费段，截标日期6月29日（周一）。物业曾由「菜挡小天后」简利珍于2018年以2770万购入，近年沦为银主盘。

葵芳京宝大厦地下A1号舖，简利珍于2018年以2770万购入。

元朗屏山洋房连车位推出

另外，元朗屏山屏葵路28号娉廷43号洋房，实用面积约1577方呎，连一个私家车位，并附私人花园、天台及平台等户外空间，总面积共约884方呎，间隔方正实用，原则采四房两套设计，适合家庭居住。由物业步行约3分钟即达塘坊村轻铁站，约10分钟可达港铁天水围站。

元朗娉廷洋房，间隔方正实用。

第一太平戴维斯投资部首席资深董事温武忠表示，葵涌旺舖位于街市黄金地段，受投资者青睐，具较高防御性。屏山洋房环境清幽，并附设多项户外空间及车位。

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