Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「菜档小天后」简利珍再有两银主盘放售 葵芳地舖及元朗洋房招标

楼市动向
更新时间：10:24 2026-06-04 HKT
发布时间：10:24 2026-06-04 HKT

「菜挡小天后」简利珍旗下物业纷沦为银主盘并陆续出售，继北角天水围舖位及葵涌工厦易手，葵芳盛芳街地舖及元朗娉廷一个洋房标售，两个物业均交吉。

相关文章：「菜档小天后」简利珍3项银主物业易手 作价5644万 葵涌工厦5年贬值逾六成

葵芳盛芳街舖涉约300呎

葵芳盛芳街17至19号京宝大厦地下A1号舖，建筑面积约300方呎，门面宽约39呎9吋，属区内罕有单边舖，邻近葵芳邨，并紧贴葵涌广场及新都会广场，为区内居民日常民生消费段，截标日期6月29日（周一）。物业曾由「菜挡小天后」简利珍于2018年以2770万购入，近年沦为银主盘。

葵芳京宝大厦地下A1号舖，简利珍于2018年以2770万购入。
葵芳京宝大厦地下A1号舖，简利珍于2018年以2770万购入。

元朗屏山洋房连车位推出

另外，元朗屏山屏葵路28号娉廷43号洋房，实用面积约1577方呎，连一个私家车位，并附私人花园、天台及平台等户外空间，总面积共约884方呎，间隔方正实用，原则采四房两套设计，适合家庭居住。由物业步行约3分钟即达塘坊村轻铁站，约10分钟可达港铁天水围站。

元朗娉廷洋房，间隔方正实用。
元朗娉廷洋房，间隔方正实用。

第一太平戴维斯投资部首席资深董事温武忠表示，葵涌旺舖位于街市黄金地段，受投资者青睐，具较高防御性。屏山洋房环境清幽，并附设多项户外空间及车位。

相关文章：天水围银主舖传2100万易手 5年大跌价近6成 曾由「菜档小天后」拥有

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨离开入境处总部 曾男持烧味饭即席开餐 DNA报告或送瑞典证Lily关系
02:31
Save Lily｜Danny父母凌晨离开入境处总部 曾男持烧味饭即席开餐 DNA报告或送瑞典证Lily关系
突发
1小时前
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
生活百科
19小时前
Save Lily︱Danny父母学历、家庭背景曝光 二人相识逾十载惟无结婚 男方声称持物理治疗师资格
Save Lily︱Danny父母学历、家庭背景曝光 二人相识逾十载惟无结婚 男方声称持物理治疗师资格
社会
16小时前
男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层
男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层
即时中国
22小时前
伍咏薇爆杨思琦遭欺凌掀热话 陈年访问再疯传 伍姑娘对一人恨之入骨：痛哭呀，惊到唔想返工
伍咏薇爆杨思琦遭欺凌掀热话 陈年访问再疯传 伍姑娘对一人恨之入骨：痛哭呀，惊到唔想返工
影视圈
13小时前
何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱
何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱
影视圈
16小时前
东张西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深层清洁？ 「播毒」事件引全城讨论
东张西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深层清洁？ 「播毒」事件引全城讨论
影视圈
14小时前
慈云山兄弟为执房问题起争执 兄危站簷篷2小时后堕楼亡｜珍惜生命
突发
13小时前
英国盼「邀请制签证」挽富豪避走潮 准3年闪批永居 留意资金规范禁炒楼 业界料叫好不叫座
英国盼「邀请制签证」挽富豪避走潮 准3年闪批永居 留意资金规范禁炒楼 业界料叫好不叫座
投资理财
4小时前
星岛申诉王｜缺席谢师宴都要夹$200？ 中六学生斥责不合理：强制好霸道
星岛申诉王｜中六生斥缺席谢师宴都要夹$200 教职员否认食霸王餐：我们会出钱买礼物
申诉热话
16小时前