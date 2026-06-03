Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屋苑频录连租约「零议价」成交 换楼客追价10万承接翠拥华庭

楼市动向
更新时间：11:00 2026-06-03 HKT
发布时间：11:00 2026-06-03 HKT

整体楼市气氛向好，交投保持活跃，加上业主反价及封盘趋增，导致盘源渐缺，屋苑如马鞍山翠拥华庭、鲗鱼涌康怡花园及元朗御庭居等，陆续有用家连租约购入单位，同时不乏「零议价」成交，并以市价主导。

翠拥华庭860万售

美联区域经理李文彪表示，马鞍山翠拥华庭15座高层B室，面积约765方呎，3房1套间隔，单位原以850万连租约放售，最新获换楼客追价10万至860万承接，呎价约11242元，属市价成交。

美联高级营业经理曹锦辉表示，元朗御庭居2座低层H室，面积约474方呎，早前开价480万连租约放售，最终获换楼客「零议价」承接，呎价约10127元，属市价水平。同区YOHO Town 2座低层H室，面积约516方呎，原以698万放售，最终以695万连租约易手，呎价约13469元，属市价水平，买家同为换楼客。

由于盘源渐缺，屋苑连录用家连租约购入单位，同时不乏「零议价」成交。
由于盘源渐缺，屋苑连录用家连租约购入单位，同时不乏「零议价」成交。

康怡花园每呎1.55万沽

与此同时，市场连录「零议价」成交。中原首席分区营业经理杨文杰表示，鲗鱼涌康怡花园J座中层13室，面积902方呎，采3房1套设计，最新「零议价」以1400万成交，呎价15521元，属市价水平。

据悉，买家为换楼客，因区内同类供应短缺，见上址属罕有放盘，因此决定购入自用。

美联高级分区营业经理何振荣说，荃湾海之恋3B座高层A室，面积约530方呎，属2房间隔，单位早前开价1015万放售，放盘约2个月后获区内专才客「零议价」承接，呎价约19151元，属市价成交。

利嘉阁分行经理杨友铭提到，将军澳MONTEREY 2B座中层D室，面积约562方呎，属2房连储物室间隔，最终「零议价」以1000万售出，呎价约17794元，属市价成交。

据了解，买家为外区上车客，有见单位间隔合用，且位置便利，故决定入市。

世纪21奇丰助理区域营业董事黎健峰表示，马鞍山银湖﹒天峰8座中层G室，面积541方呎，属2房间隔，单位原叫价828万，最终在「零议价」情况下获上车客承接，呎价约15305元，属市价水平。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
影视圈
5小时前
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
00:50
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
15小时前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
2026-06-02 11:07 HKT
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
影视圈
15小时前
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
影视圈
13小时前
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
饮食
2026-06-01 19:34 HKT
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
14小时前
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
楼市动向
6小时前
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
影视圈
17小时前