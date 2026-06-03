屋苑频录连租约「零议价」成交 换楼客追价10万承接翠拥华庭

整体楼市气氛向好，交投保持活跃，加上业主反价及封盘趋增，导致盘源渐缺，屋苑如马鞍山翠拥华庭、鲗鱼涌康怡花园及元朗御庭居等，陆续有用家连租约购入单位，同时不乏「零议价」成交，并以市价主导。

翠拥华庭860万售

美联区域经理李文彪表示，马鞍山翠拥华庭15座高层B室，面积约765方呎，3房1套间隔，单位原以850万连租约放售，最新获换楼客追价10万至860万承接，呎价约11242元，属市价成交。

美联高级营业经理曹锦辉表示，元朗御庭居2座低层H室，面积约474方呎，早前开价480万连租约放售，最终获换楼客「零议价」承接，呎价约10127元，属市价水平。同区YOHO Town 2座低层H室，面积约516方呎，原以698万放售，最终以695万连租约易手，呎价约13469元，属市价水平，买家同为换楼客。

由于盘源渐缺，屋苑连录用家连租约购入单位，同时不乏「零议价」成交。

康怡花园每呎1.55万沽

与此同时，市场连录「零议价」成交。中原首席分区营业经理杨文杰表示，鲗鱼涌康怡花园J座中层13室，面积902方呎，采3房1套设计，最新「零议价」以1400万成交，呎价15521元，属市价水平。

据悉，买家为换楼客，因区内同类供应短缺，见上址属罕有放盘，因此决定购入自用。

美联高级分区营业经理何振荣说，荃湾海之恋3B座高层A室，面积约530方呎，属2房间隔，单位早前开价1015万放售，放盘约2个月后获区内专才客「零议价」承接，呎价约19151元，属市价成交。

利嘉阁分行经理杨友铭提到，将军澳MONTEREY 2B座中层D室，面积约562方呎，属2房连储物室间隔，最终「零议价」以1000万售出，呎价约17794元，属市价成交。

据了解，买家为外区上车客，有见单位间隔合用，且位置便利，故决定入市。

世纪21奇丰助理区域营业董事黎健峰表示，马鞍山银湖﹒天峰8座中层G室，面积541方呎，属2房间隔，单位原叫价828万，最终在「零议价」情况下获上车客承接，呎价约15305元，属市价水平。