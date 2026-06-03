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袁天凡夫妇5120万购金钟美银中心单位 原业主蚀2880万离场 料回报约3厘

楼市动向
更新时间：10:39 2026-06-03 HKT
发布时间：10:39 2026-06-03 HKT

电讯盈科前副主席袁天凡及「恒生一姐」李慧敏，两夫妇喜爱砖头，近期加码购入金钟美国银行中心单位，建筑面积约2420方呎，作价5120万，平均每呎2.12万，料回报约3厘。

平均每呎2.12万

袁天凡及李慧敏继去年11月购入金钟美国银行中心单位，近日再下一城，斥5120万购入该厦16楼10、11及12室，建筑面积共约2420方呎，呎价2.12万，该物业以私人名义购入，登记买家YUEN TIN FAN及LEE WAI MUN ROSE，以联名形式购入，业内人士指，上述物业以交吉形易手，市值呎租约55元，料回报约3厘。原业主为用家，于2018年8月以8000万购入单位，持货接近8年帐面亏损2880万，物业贬值36%。

去年11月，袁天凡夫妇亦以2730.6万购入金钟美国银行中心35楼03室，面积约1517方呎，作价2730.6万，呎价1.8万，单位连同医生租约，原业主永伦集团于2023年5月5060万购入上述单位，帐面贬值约2329.4万或46%。

一年斥约1.32亿买砖头

除了甲厦外，袁氏夫妇亦购入豪宅，去年6月，购入启德天泷第8座低层B室，实用面积1298方呎，属四房间隔，作价4646万，呎价约35794元，去年底再花700万增持该厦两个车位。最近一年，他们共斥资约1.32亿买砖头，包括甲厦及豪宅。

相关文章：袁天凡夫妇掷4646万购启德天泷4房 呎价达3.57万

2024年，他们亦购入贝沙湾6期7座中层B室，实用面积734方呎，作价1520万，呎价约20708元，低市价约15%。原业主为南海石油化工有限公司，早于2012年以约1450万购入，持货12年帐面仅赚70万元，升幅不足5%。

两人最瞩目的为2000年，以约1.6亿买入山顶白加道22号大屋，及后于2015年以15亿「天价」沽出，呎价逾15.1万元，成为当时全球最高纪录之一，随后再以3.75亿买东半山超级豪宅傲璇OPUS。

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