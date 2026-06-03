「菜档小天后」简利珍3项银主物业易手 作价5644万 葵涌工厦5年贬值逾六成

曾由「菜档小天后」简利珍持有的3个物业，在沦为银主盘后成功售出，作价5644万。

北角春秧街舖作价3268万

曾由「菜档小天后」简利珍持有的3个物业，早前沦为银主盘并推出放售，最终合共以5644万易手，其中2个舖位位于传统街市地段，包括北角春秧街91A至91H号明秀大厦地下H舖，建筑面积约1200方呎，以3268万手，呎价2.72万，物业曾于2020年由简利珍以约4700万购入，最新成交价较6年前低1432万或30%。

北角春秧街91A至91H号明秀大厦地下H舖，面积约1200方呎。

俊宏轩商场舖2116万成交

天水围天瑞路88号俊宏轩商场地下L19及L20号舖，建筑面积约710方呎，成交价2116万，物业于2021年以约5000万购入，最新成交价较5年前低2884万或58%。

相关文章：天水围银主舖传2100万易手 5年大跌价近6成 曾由「菜档小天后」拥有

天水围俊宏轩商场地下L19及L20号舖，成交价2116万。

华业工厦5年贬值63%

至于葵涌华业工业大厦A座14楼E单位，建筑面积约2430方呎，作价280万，物业曾由简利珍于2020年12月以750万购入，最新造价较5年半前低470万或63%。

华业工业大厦A座14楼E单位，建筑面积约2430方呎，由简利珍以于2020年12月以750万元购入。

简利珍旗下「家农」过往除了大开分店外，更不时购入舖位，「家农」自前年起接连结束多间分店，当中包括深水埗、元朗、天水围及牛头角分店等，部分舖位更大幅蚀让。

「80后」简利珍早年由内地来港定居，短时间内建立起「菜档王国」，其创立的连锁菜档「家农」，一度在港拥近50间分店，因而得「菜档小天后」称号。

第一太平戴维斯投资部高级经理吴栢曦表示，公司早前协助银行及接管人售出太子道西90至94号大华大厦零售基座、以及佐敦伟晴街36号伟晴阁零售基座，最新促成一篮子零售物业成交，并迅速为舖位买家物色新租客，锁定约6厘回报。

相关文章：「菜档小天后」3舖沦银主盘后推售 估值料达8100万 较原价最多劈48%



