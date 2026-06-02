亚太区数据中心投资创新高 世邦魏理仕：港租赁受云端及金融机构带动

世邦魏理仕最新报告指出，亚太区数据中心投资于2025年达创纪录的116亿美元，电力供应成为决定新增产能落地的关键因素。

在香港，租赁需求持续增强，主要由超大规模云端服务供应商（CSP）、中国内地科技及电商企业，以及金融机构带动。跨国银行及国际金融机构的扩张需求，加上对营运韧性的日益重视，令市场活动加快。

空置率逐步下降

市场需求两极化，部分租户抢先进驻新落成的高规格设施，另一部分中短期租用较旧的资产容量作为过渡。此趋势扩大现代与传统数据中心的差距。市场需求持续，及短期新供应有限，预期未来12至18个月空置率逐步下降。

新发展主要集中于葵涌及将军澳等，长远供应则以北部都会区的沙岭数据设施群为核心。该项目预计提供约25万方米总楼面，2029年投入运作。

世邦魏理仕香港工业及物流部主管黎尚文表示，AI正从根本上重塑亚太区基础设施需求，电力供应成为关键。即使面对供应及技术限制，来自金融机构及超大规模营运商需求仍具韧性，北部都会区成为焦点。」

录约6%至8%温和增长

整个亚太区方面，一类专注AI的云端服务供应商「Neoclouds」正冒起，为AI运算提供高效能基础设施。随着AI需求加速增长，市场从传统枢纽转向具电力优势的地区，包括马来西亚、澳洲及印度，重塑数据中心版图。香港及新加坡市场成熟，录约6%至8%温和增长，主要源于发展限制，而非需求不足。马来西亚柔佛实际运营容量按年大增53%，领先亚太区；墨尔本增长37%，反映传统枢纽以外的强劲扩张势头。

世邦魏理仕亚太区研究部主管蔡咏嘉表示，亚太区数据中心市场正经历重大重组，增长由传统第一梯队市场转向具电力优势的地区。随着AI应用加速，亚太区将继续成为全球最重要的增长区域之一，在电力保障及AI就绪的市场中提供吸引机会。