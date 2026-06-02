上月楼宇买卖录逾8500宗 连续两个月企稳8千宗以上 近5年首见

新盘销情持续理想、二手交投保持活跃，综合各大物业代理统计显示，5月整体楼宇买卖合约登记（包括住宅、车位及工商舖物业）录逾8500宗，为连续两个月超过8000宗水平，为2021年7月以来近5年以来首见，反映楼市气氛维持畅旺。

连续2个月逾8000宗

中原研究部高级联席董事杨明仪表示，上月整体楼宇买卖合约登记录约8535宗，虽然较4月8692宗，轻微下跌1.8%，但为连续两个月企稳8000宗水平，为近5年来首见，反映楼市气氛持续畅旺。利好因素包括新盘销情保持理想、银行相继推出定息按揭优惠及楼价持续向上，加强买家入市信心，带动整体登记数字维持高企。

今年首5个月累计，整体楼宇买卖合约登记录约40519宗，较去年同期29577宗，显著上升37%，并且已经达到去年全年80702宗的50.2%。

上月整体楼宇买卖合约登记录逾8500宗，为连续两个月超过8000宗水平，为近5年以来首见。

杨明仪又说，上月一手私人住宅买卖登记录约2393宗，较4月的2577宗，轻微下跌7.1%。尽管一手交投略为回软，但依然高企逾2000宗水平，并且为连续15个月超过1000宗，显示新盘市况炽热。今年首5个月一手登记已突破1万宗，录10476宗，较去年同期7140宗，显著增加46.7%，并且已达去年全年20525宗的51%。

二手私人住宅方面，5月录4495宗，较4月4504宗，仅轻微下跌0.2%，并为连续三个月超过4000宗，为2021年之后近5年来首见，显示二手市况持续活跃。今年首5个月累计，二手登记已突破2万宗，录21450宗，较2025年同期14847宗，上升44.5%，并为去年全年39821宗的53.9%。

美联分析师岑颂谦表示，上月整体物业注册量录8532宗，按月微跌约2%，但为2021年7月以来首次连续两个月逾8000宗，反映楼市交投保持畅旺。

岑颂谦又说，上月一手私宅成交量再录逾2000宗，二手交投亦维持活跃，连同非住宅物业，估计6月注册量有望再度稳企8000宗以上水平。



