峻誉•渣甸山单日连沽7伙 套现4.89亿

中信泰富发展的豪宅项目峻誉•渣甸山单日连录7宗成交，套现4.89亿元。近期接连录得破顶及全层购入的成交个案，明确项目的地段优势、景观稀缺性及作为顶级设计的地标式物业，已成为市场的焦点。

中信泰富物业代理营业助理经理叶千秋表示，其中一组客户大手购入1座11楼全层及1座15楼全层；而另一组客户则购入2座12楼A及E室。

中信泰富物业代理董事李肇文续指出，项目自4月底至今已售出20伙，合共套现近16亿港元。是次第二座单位成交较2025年推售时有超过15%升幅，预计第一座余货将有5%至8%的上升空间。」

获大手客购入的1座11楼及15楼全层，其中11楼A及B室，面积1679及1684方呎，各连一车位售出，成交价均为8478万，呎价50494及50344元，共涉资1.6956亿；而1座15楼A及B室，面积1679及1684方呎，每伙连一车位售出，成交价为9200万元及9120万元，呎价54795及54157元，4伙合共涉资3.5276亿元。

另一组大手客购2座12楼A室及E室，面积687及439方呎，前者成交价3010万，呎价43814元；后者连一车位成交价2319.32万，呎价52832元，共涉资逾5300万元。