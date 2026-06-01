Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中原西半山及九龙城学生宿舍招租 涉855个床位 每月6128元起

楼市动向
更新时间：15:54 2026-06-01 HKT
发布时间：15:54 2026-06-01 HKT

中原投资的学生公寓营运服务品牌壹社旗下两个正式推出招租，涉逾750个床位。西半山一步居38单人床位月租约1.35万元起，九龙城一汇居·启德1期床位月租6,128元起。中原集团创办人施永青指出，近年中国发展迅速，且在中东战争期间显示香港受地缘政治影响相较不少地区为小，吸引不少资金投入本港，并寻求稳妥的资产配置出路。

教育产业属最有发展前景的产业之一，内地人选择来港升学的比例持续上升，政府亦按年提升来港留学生学额，施永青直言，在对比下政府投放于学生宿舍的资源相对仍见不足，床位仍见缺乏，发展学生宿舍可协助舒缓床位供不应求的情况，属需求稳定的产业，享近5%回报。

施永青说，留学生增加多多少少影响到住宅市场，带动租金上升，预期学生宿舍的回报仍有增长空间，相关交投个案价量上升，市场未来继续健康成长。

「简朴房」板块吸引投资

施永青另预期，市场上另一个吸引投资的「简朴房」板块，其发展前景不及学生宿舍。因为政府「简朴房」的规例要求越来越高，部分比学生宿舍更高，亦涉及改装费用。另认为「简朴房」属权宜之计，政府并不希望「简朴房」遍地开花，而发展学生宿舍实属为本港未来产业服务。此外，近期不少资产组合有去美元化、降低美债的倾向，学生宿舍就可成为稳定投资的选择。

施永青透露，中原投资仍有多于1个项目在洽购中，坦言业主见学生宿舍市场畅好，叫价及要求亦相应提高，洽购更有难度。

中原集团子公司主席施慧勤指出，旗下尖沙嘴一步居·117现时出租率已达100%，下一个学年预租率已达74%，续租率达一半以上，属高水平。项目单人房月租达2万元，双人房每个床位大约月租逾1万元。

中原投资总裁叶明慧解释，公司致力发展全方位专业化学生宿舍，其中「一步居」系列代表可步行上学；「一汇居」系列就计划提供更广阔空间及多元配套。现时公司旗下3个项目共涉约1,900个床位，占市场新供应将近一半，未来3年内计划增至6,000个床位。

西半山一步居·38设155个床位，主打单人房及双人房，约10分钟步程达香港大学，约5分钟步程达西营盘港铁站。
西半山一步居·38设155个床位，主打单人房及双人房，约10分钟步程达香港大学，约5分钟步程达西营盘港铁站。
一步居·38单人床位月租约13,585元起，更设2人同行限时优惠，各享1,000元优惠。
一步居·38单人床位月租约13,585元起，更设2人同行限时优惠，各享1,000元优惠。

中原投资董事总经理江若雯表示，旗下西半山一步居·38设155个床位，主打单人房及双人房，约10分钟步程达香港大学，约5分钟步程达西营盘港铁站。至于新系列中的九龙城一汇居·启德前身为富豪东方酒店，第1期料涉600至700个床位，主打3人房及4人房。

一步居·38单人床位月租约13,585元起，更设2人同行限时优惠，各享1,000元优惠。
一步居·38单人床位月租约13,585元起，更设2人同行限时优惠，各享1,000元优惠。

中原投资的投资总监周子浩说，一步居·38单人床位月租约13,585元起，更设2人同行限时优惠，各享1,000元优惠。而一汇居·启德3人房床位约6,460元起，4人房床位约6,128元起。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
20小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
18小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
影视圈
13小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
22小时前
广州白云机场T3航站楼廊桥。新华社
广州白云机场︱飞机降落行驶近1小时惹不满 网民：上周试过50分钟
即时中国
14小时前
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
00:51
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
社会
1小时前
外国不时有人讨论马桶座垫为何要弄成U型。 路透社
公厕马桶用U型座垫五大原因 唔止衞生仲有防盗功能？
即时国际
11小时前
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
饮食
21小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
18小时前