提升居住面积不能空喊口号｜霍启刚

立法会日前辩论提高北部都会区人均居住面积的议案。《星岛》读者应不感陌生，提高香港人的人均居住面积，是立法会G19的前召集人、前建测规园界立法会议员谢伟铨的长期倡议。然而，早十多年前香港的整体土地及房屋供应严重不足，导致大量狭小劣质㓥房和「纳米楼」涌现，许多基层及中产家庭单单追求「上楼」或「上车」都相当困难，根本缺乏客观条件去谈论提高人均居面积。

经过多届政府努力，最新的公屋平均轮候时间已回落至少于5年，私楼及各类资助出售房屋的供应亦显著增加，楼价较高峰期显著回落，加上北部都会区将提供大量新发展土地，现时乃适当时候检讨相关房屋政策和建屋目标，让不同阶层的市民都有望「住大啲、住松啲、住好啲」。

北都公营房屋可优先施行

最近有政党及议员提出，以先行先试方式放宽北都的公屋人均面积编配标准、提高区内公营房屋的大单位比例，尤其是居屋及绿置居等资助出售房屋的面积，以及鼓励发展商提供更宽敞的私楼居住空间，笔者与G19都原则上支持。但社会各界亦必须留意，增加单位面积和大单位的比例，可能会减少整体单位供应数量，影响公屋轮候时间与居屋中签比率，并导致单位的租金和售价上升。

有人提议适度放宽北都的发展参数，即是在同等面积的土地上兴建更多居住楼面，理论上可避免因提高居住面积而影响单位数量，但同时亦可能令楼宇越起越密，加重区内的交通负荷，以至影响到各类社区设施和公共、绿化空间的提供，与建设宜居、宜业、宜游的「幸福北都」目标存在冲突。处理房屋问题不能空喊口号，以为简单地要求增加居住面积、多建大单位或不断提高地积比率便能解决所有问题，需要小心作出平衡。

霍启刚

立法会体育、演艺、文化及出版界议员