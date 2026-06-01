湾仔笔克全层2386万售 持货10年亏损1373万 贬值近4成

湾仔区内录一宗乙厦买卖，笔克大厦中低层全层，以2386万易手，物业于10年间亏损约37%。

上址为湾仔告士打道64至66号笔克大厦8楼层全层，建筑面积约2575方呎，以易手价2386万计算，每呎9266元，原业主于2016年11月以3759.5万购入，持货10年帐面亏损1373.5万，物业贬值约37%。

湾仔笔克大厦中低层全层，以2400万易手。

较高位回落50%

该厦10楼于2018年10月以4800万易手，平均呎价18640元，呎价属该厦历来最高，最新成交呎价较高位回落50%。笔克大厦于1977年落成，高层单位可望维港，物业距离湾仔港铁站约5分钟步程。

区内北海中心近期亦录成交，25楼A及B5室，建筑面积各1504方呎及956方呎，合共2460方呎，以1388万易手，平均呎价5642元。原业主于1993年11月以1448.9万购入上址。