西贡黄竹湾村单号屋8年劲赚2350万 马鞍山海典湾1230万成交
更新时间：09:21 2026-05-31 HKT
发布时间：09:21 2026-05-31 HKT
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二手市场成交持续活跃。世纪21奇丰营业董事廖振雄表示，西贡黄竹湾村单号屋，建筑面积2,100方呎，属3房套间隔，并连约700方呎天台，新近以3,850万成交，建筑面积呎价18,333元。原业主于2018年以1,500万购入上址，持货8年间帐面劲赚2,350万或约1.6倍。
海典湾持货24年获利853万
中原分行资深区域营业经理胡耀祖指，马鞍山海典湾1座高层C室，面积819方呎，议价后以1,230万获区内客承接，呎价15,018元。原业主于2002年以377万购入，持货约24年转手，帐面获利853万或约2.3倍。
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