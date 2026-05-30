永伦集团6500万沽远东金融中心极高层海景单位 8年贬值60%

「收租王」永伦集团沽售金钟远东金融中心极高层海景单位，作价6500万，较8年前商厦高峰期购入价，大幅贬值60%。

上址为金钟远东金融中心47楼1室，建筑面积约2780方呎，坐拥开扬海景，年前交吉放售意向价6116万，不过，随着近期甲厦交投增，带动价格向上，市场消息指，该物业以约6500万易手，平均每呎逾2.3万，永伦集团于2018年6月以1.65亿购入上述单位，当时成交呎价约5.93万，持货8年帐面亏损1亿或60%。

平均每呎逾2.3万

一星期前，金钟远东金融中心47楼3及4室，建筑面积约4359方呎，以1.1188亿易手，呎价25668元，单位望全海景，交吉交易。市场消息指买家为耀才证券创办人叶茂林太太。上述物业原业主为用家，于2011年9月以3166.8805万购入上址，持货逾14年帐面获利8021万，物业升值逾2.5倍。市场消息指，随着叶茂林将耀才售予阿里巴巴，套现大量资金，他与家人或将部分资金投向砖头。

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