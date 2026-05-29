屋苑本月暂录267宗 按月增加16% 获利金额介乎5万至2950万

楼价稳步上扬明显加强市场信心，业主缩窄议价空间及买家转趋积极下，本月屋苑成交继续录「赚多过蚀」。本报统计显示，全港196个屋苑，其中156个录得获利成交，占比约80%，涉及获利个案约267宗，较上月录230宗，按月增加16%，帐面获利金额介乎5万至2950万，帐面赚幅介乎约1.05%至103倍。

宝峰园800万沽涨103倍

本月帐面赚幅最多为鲗鱼涌宝峰园C座高层4室，面积632方呎，以800万成交，呎价12658元。原业主于1972年以7.7万购入单位，帐面获利792.3万，单位大幅升值约103倍。

帐面赚幅次高为鲗鱼涌南丰新邨10座中层C室，面积391方呎，以540万售出，呎价约13811元。原业主于1983年以31.7万买入，帐面获利508.3万，帐面赚幅16倍。

帐面赚幅第三位为九龙塘碧华花园7座低层C室，面积1211方呎以1630万沽出，呎价约13460元。原业主于1981年以130万购入上述单位，帐面获利1500万，帐面赚幅11.5倍。

又一村花园帐面获利2950万

至于帐面获利金额最多为九龙塘又一村花园单号屋，面积约1838方呎，连858方呎花园，以4750万连双车位成交，呎价25843元。原业主于2004年以1800万购入上述单位，帐面大幅获利约2950万，期内单位升值1.63倍。

美联高级董事布少明表示，近期业主信心逐渐增强，反价、封盘及零议价成交个案亦见增加。随着下月一手市场料较少大型新盘推售，购买力将回流二手，加上楼市向好，预计下月二手市场「市旺价升」，料可录5600至5700宗成交。

本报统计显示，5月至今已知二手成交当中，蚀让个案录约73宗，较上月88宗，按月减少17%，涉及56个屋苑，按月减少15个或21%，帐面蚀让金额介乎0.9万至480万，帐面蚀幅介乎0.09%至26.48%。