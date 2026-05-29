Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界中环摆花街商业地盘传10亿售 每呎楼面地价1.5万

楼市动向
更新时间：10:12 2026-05-29 HKT
发布时间：10:12 2026-05-29 HKT

尽管商业空置率高企，市价商业地盘仍有价有市，新世界旗下中环摆花街地盘，以10亿易手，以可重建逾6.67万呎楼面计算，每呎楼面地价约1.5万。

录多间财团争夺

中环摆花街9至19号地盘，近期获多间财团积极洽购，包括发展商、本地及内地财团，市场消息透露，有实力财团以诚意打动业主，物业刚以约10亿易手，项目占地约4450方呎，并已获批兴建一幢商厦，楼高22层，另1层低层地下，总楼面约66706方呎，每呎楼面地价约14991元。

中环摆花街9至19号地盘由财团以约10亿承接。
中环摆花街9至19号地盘由财团以约10亿承接。

该地盘前身为一列旧楼，新世界2018年积极并购旧楼，透过私人协商及申请强拍，历时4年统一业权，目前旧楼已拆卸。该项目位于中环苏豪区，特色餐饮聚集，邻近大馆等旅游热点，并接近中环半山扶手电梯。

市场消息盛传资本策略有份购入，集团主席钟楚义接受本报查询时否认购入，惟他亦盛赞物业位置吸引，为具潜力的项目。

总楼面逾6.67万呎

根据公开资料，新世界在该地段累计投放逾8亿资金，自2018年起积极收购旧楼住宅及地舖，2019年以约3500万购入摆花街11号低层地下舖位，2020年就11至17号涉及4个地段2幢旧楼，合并申请强拍，同时收购其他业权，包括2022年以8280万购入中环摆花街11号地舖，呎价高达8.28万，随后完成统一业权。近年新世界积极沽售非核心物业，瞩目的包括2024年出售愉景新城商场及车场，涉资40.2亿，买家为华懋集团。

中环苏豪区商业地多年前炙手可热，2017年10月，市建局中环嘉咸街C地盘由永泰伙资本策略投得，当时，市场消息指中标价高达约116亿，楼面呎价约2.68万。项目现时已落成Central Crossing（汇中环），发展商仅提供出租，写字楼意向呎租每方呎逾65元。

新世界早于2018年积极并购旧楼，历时4年统一业权；项目位处中环苏豪区，特色餐饮聚集，邻近大馆等旅游热点，并接近中环半山扶手电梯。

相关文章：新世界申请强拍黄大仙旧楼 估值逾3.32亿
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
12小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
17小时前
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
3小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
17小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
22小时前
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
16小时前
印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身
即时国际
7小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
2026-05-28 09:00 HKT
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
20小时前