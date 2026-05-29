新世界中环摆花街商业地盘传10亿售 每呎楼面地价1.5万

尽管商业空置率高企，市价商业地盘仍有价有市，新世界旗下中环摆花街地盘，以10亿易手，以可重建逾6.67万呎楼面计算，每呎楼面地价约1.5万。

录多间财团争夺

中环摆花街9至19号地盘，近期获多间财团积极洽购，包括发展商、本地及内地财团，市场消息透露，有实力财团以诚意打动业主，物业刚以约10亿易手，项目占地约4450方呎，并已获批兴建一幢商厦，楼高22层，另1层低层地下，总楼面约66706方呎，每呎楼面地价约14991元。

中环摆花街9至19号地盘由财团以约10亿承接。

该地盘前身为一列旧楼，新世界2018年积极并购旧楼，透过私人协商及申请强拍，历时4年统一业权，目前旧楼已拆卸。该项目位于中环苏豪区，特色餐饮聚集，邻近大馆等旅游热点，并接近中环半山扶手电梯。

市场消息盛传资本策略有份购入，集团主席钟楚义接受本报查询时否认购入，惟他亦盛赞物业位置吸引，为具潜力的项目。

总楼面逾6.67万呎

根据公开资料，新世界在该地段累计投放逾8亿资金，自2018年起积极收购旧楼住宅及地舖，2019年以约3500万购入摆花街11号低层地下舖位，2020年就11至17号涉及4个地段2幢旧楼，合并申请强拍，同时收购其他业权，包括2022年以8280万购入中环摆花街11号地舖，呎价高达8.28万，随后完成统一业权。近年新世界积极沽售非核心物业，瞩目的包括2024年出售愉景新城商场及车场，涉资40.2亿，买家为华懋集团。

中环苏豪区商业地多年前炙手可热，2017年10月，市建局中环嘉咸街C地盘由永泰伙资本策略投得，当时，市场消息指中标价高达约116亿，楼面呎价约2.68万。项目现时已落成Central Crossing（汇中环），发展商仅提供出租，写字楼意向呎租每方呎逾65元。

新世界早于2018年积极并购旧楼，历时4年统一业权；项目位处中环苏豪区，特色餐饮聚集，邻近大馆等旅游热点，并接近中环半山扶手电梯。

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