屋苑频录内地生承租个案 GRAND SEASONS每月1.53万租出

暑期租赁旺季即将来临，屋苑频录内地生承租个案。中原分行副分区营业经理关伟豪表示，将军澳日出康城GRAND SEASONS 1A座高层E室，面积323方呎，1房间隔，最新以每月1.53万租出，呎租约47元。

关伟豪表示，单位原以每月1.7万放租，租客为一名内地生，见临近暑假，因此提前预约睇楼做好准备，议价后决定承租，并一次过缴付一年租金约18.36万。据了解，业主于2025年10月以483.9万购入单位，按上述租金计算，租金回报率约3.8厘。

中原分行经理陈兆德表示，西营盘艺里坊．2号中层J室，面积243方呎，采1房间隔，最新以每月2.1万租出，呎租86.4元。新租客为内地生，并且愿意缴付半年租金，而业主于2020年以690万一手购入单位，按最新租金计算，租金回报率约3.7厘。

泓景台呎租43.5元

至于其他租赁个案，港置分行助理分区董事谢正表示，长沙湾泓景台6座高层B室，面积约517方呎，2房间隔，单位以每月约2.38万放租1个月，最新获同区家庭客以每月2.25万承租，呎租约43.5元。业主于2021年4月以约900万购入上述单位，按最新租金计，租金回报率约3厘。

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