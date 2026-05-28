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Ken Sir吕宇健400万沽荃威花园2房 持货5个月帐赚逾一球 即睇单位内部装修

楼市动向
更新时间：16:40 2026-05-28 HKT
发布时间：16:40 2026-05-28 HKT

资深投资者吕宇健（Ken Sir）持有的荃湾荃威花园J座高层2号室，最新以400万元成功易手，据悉，Ken Sir于今年1月购入上址，持货约5个月帐赚逾百万。

美联高级分区营业经理钟家豪表示，上述单位面积477方呎，属两房间隔，新以400万元转手，成交呎价8,385元。据了解，原业主Ken Sir于2026年1月以299万元购入上址，持货仅数月，是次转手帐面获利101万元，单位期内升值逾33%。

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即睇荃威花园J座高层02室：

钟家豪指，目前单位银行估价约409万元，即是次成交价较银行估价略为低出约2%，属市场预期合理水平。新买家主要钟情内栊设有基本装修，买家可即时入住，节省时间与装修成本。

资深投资者吕宇健（Ken Sir）今年1月斥299万承接荃湾荃威花园一伙高层两房户，最新以400万元成功易手。
资深投资者吕宇健（Ken Sir）今年1月斥299万承接荃湾荃威花园一伙高层两房户，最新以400万元成功易手。

据悉，原业主Ken Sir一直积极部署物业投资，自2026年1月至今，已先后在市场上购入约10个住宅单位作投资之用。

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