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旺角通菜街「金鱼段」地舖2800万易手 投资者沽货 29年仅升值24%

楼市动向
更新时间：14:58 2026-05-28 HKT
发布时间：14:58 2026-05-28 HKT

有「金鱼段」之称的旺角通菜街，其中一个地舖以2800万易手，呎价2.8万，原业主资深投资者陈宗武于1997年购入舖位，持货29年仅升值24%。

旺角通菜街「金鱼段」，除了聚集卖观赏鱼的店舖外，多年来亦聚集宠物及相关用品的店舖，疫情期间因封关，市民留港消费，带动街道畅旺一时，当时市民留家时间多，对宠物及观赏鱼多加关注，需求增加，近年消费外流，北上成风，宠物店鱼店生意未再增加，租赁市场亦未如过往畅旺。

平均每呎2.8万

旺角通菜街183号地舖，建筑面积约1000方呎，业主陈宗武早于两年前放售，意向价6300万，随后经过多番减价，最新以2800万易手，平均每呎2.8万，原业主为资深投资者陈宗武，于1997年9月以2250万买入，持货29年帐面获利550万，物业升值24%

盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该舖实用约800呎，门阔约14呎，深约60呎，租客银河水族馆，物业位于弼街及水渠道之间，属传统水族馆段。

位处「金鱼段」 造价高于「女人街」

近年金鱼街吉舖增加，皆因消费外流及港人离港，在家养宠物养鱼习惯减少了，不过，跨境买鱼仍然有法律限制，若未经申报与检疫，属违法行为，透过违规途径进港，亦有实际风险，运送途中因长途颠簸，缺氧或生病，故大部分港人仍在本土购买宠物及观赏鱼。

不过，多年来，通菜街「金鱼段」不乏食肆进驻，尤其介乎旺角道及弼街一段，因此，比较「女人街」之称的通菜街，介乎登打士街及亚皆老街的通菜街，金鱼段不论价格及租金均较优胜。

去年11月，旺角通菜街55号地舖及阁楼，建筑面积约1000方呎，以1100万易手，物业由时装店以每月5万承租，料回报约5.4厘。原业主于2011年舖市高峰期，以2238万购入舖位，持货14年帐面蚀让1138万或约50%。

 


 

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