港置料全年楼价料升10%至15% 看好成交「V型反弹」

港置今公布最新楼市预测，在刚性需求等因素支持下，楼市成交将「V型反弹」，全年楼价料升10%至15%。

美联集团行政总裁（住宅）暨港置行政总裁马泰阳估计，在刚性需求、供应纾缓、租金破顶、人才涌入及获利比率回升下，楼市「价量齐升」，全年楼价增10%至15%，成交量可达7.2万宗，按年升6%，其中一手成交有望录2.2万宗创《一手新例》后新高。虽然国际局势难以估计，惟种种迹象反映本港楼市抗跌力有所增加。

马泰阳续说，今年首4个月录425宗大手客，涉及单位达1,219伙，对比下去年同期录388伙，按年升2.1倍。内地买家亦继续支持楼市，其中以启德新盘最受欢迎。虽然持货一年以下交投增加，但相信市场现由用家主导，短炒风气不算严重。

港置今日另公布最新置业意向调查结果，港置研究部董事王品弟说，57.1%受访者有意入市，按季增8.6个百分点，创6季新高。其中37.3%为换楼客占最多，其次为上车客，占约36.2%，其余为投资客。

受访者中50.7%有意买楼龄10年以下屋苑单位，主要钟情该类单位转手能力强及具升值空间。

