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市建局红磡庇利街项目 共收27份意向书

楼市动向
更新时间：11:34 2026-05-27 HKT
发布时间：11:34 2026-05-27 HKT

市建局红磡庇利街/浙江街项目，合共提供1200伙，今日截收意向书，共收到27份意向书，入标财团包括华懋、鹰君、中国海外、中信泰富，另有多家不知名财团。

华懋代表。
华懋代表。
中信泰富代表。
中信泰富代表。
不知名财团代表。
不知名财团代表。

该项目属政府向市建局批出两幅用地的其中之一，位于庇利街和浙江街交界，地盘面积约8.18万方呎，预计最少可提供约1,200个住宅单位，涉及可建总楼面约73.72万方呎。

项目位于土瓜湾临海区域策略性位置，市建局计划将南面的建筑物从庇利街往后移，以腾出一个约8181方呎的地面户外共用空间，连接毗邻海心公园及海滨长廊，提升土瓜湾内陆与海滨的连接及畅达性，同时维持街道空气流通及视觉通透性。

市建局董事会设立遴选小组，将评审已接获意向书，包括发展商及财团经验及财务能力，以筛选符合资格合作发展伙伴。所有入围发展商及财团将获市建局邀请，按市建局董事会早前批准的主要招标条款，就项目提交合作发展标书。

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