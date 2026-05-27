长沙湾青山道商住楼4000万售 投资者承接 不排除发展学生宿舍

近期投资物业受追捧，长沙湾青山道商住楼，涉及逾73%业权，以逾4000万易手，平均每呎3458元，新买家为投资者，不排除发展学生宿舍。

长情业主持货半世纪

上址为长沙湾青山道237、237A及239号商住楼，涉2个地舖及1楼商业楼面，以及16个住宅单位，总面积约11567方呎，占该商住楼约73.3%业权，市场消息透露，物业以逾4000万易手，平均每呎约3458元，新买家为投资者，看中该物业位处街道旺中带静，距离港铁站约5分钟步程，地点方便，购入作收租用途，不排除经营学生宿舍。

该物业2个地舖交吉易手，市值月租约7至8万，16个住宅面积由422至504方呎，每个单位市值月租逾1.2万，若发展学生宿舍，回报将大为增加。据了解，该物业原业主为两个家族，早年合作发展该大厦，1968年1月落成，多年来持有收租，至今逾半世纪沽售，获利丰厚。

老牌发展商协成行相关人士近期减持物业，以6988万元售出旺角新填地街370至372号、现由学生宿舍租用的全幢旧楼。

长沙湾青山道237、237A及239号商住楼，占全幢约73.3%业权，以逾4000万售。

商住物业连录大手买卖

商住楼有价有市，早前，旺角新填地街370至372号全幢商住楼，楼高6层，以6988万易手，目前全幢月租约30.2万，买家料回报5.2厘，该物业地下设两个舖位，1楼至5楼为住宅单位，现租予学生宿舍，物业由协成行相关人士发展及持有收租多年，早前以8200万放售，终减价1212万或14.8%易手。

此外，旺角大南街39至43号的地盘面积约2895方呎，楼高6层，以7500万易手，物业全部租出，地下为餐厅，楼上住宅单位由学生宿舍租用。

该物业于2019年起由「舖王」邓成波家族进行收购，斥资近2.19亿购入逾90%业权，曾在2021年初向土地审裁处申请强拍。

不过，物业已于去年由银主接管及放售，目前成交价较当年买入价低约1.44亿或65.8%。