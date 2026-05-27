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中洲大坑道项目申缩则 伙数增1.9倍至176伙

楼市动向
更新时间：11:01 2026-05-27 HKT
发布时间：11:01 2026-05-27 HKT

中洲位于大坑道4至4C号的住宅项目，最新向城规会提交申请，在总楼面维持不变情况下，将平均单位面积缩少65%，以提供176伙中小型住宅，对比2022年初获批的大单位发展方案，单位数目大幅增加约1.9倍。

批建1幢30层高住宅

上述项目占地面积约1.84万方呎，2022年初获批以地积比5.687倍进行发展，以兴建1幢30层高住宅，涉及61伙单位及76个车位，总楼面约10.47万方呎，单位平均面积约1717方呎。

不过，最新发展商向城规会提交申请，在地积比、层数及楼面面积均维持不变情况，将平均单位面积由约1717方呎，大幅缩减逾65%至约595方呎，令单位数目增加至176伙，较2022年初获批方呎大幅增加约1.9倍，预计可以容纳458人。

根据发展商向城规会提交的申请指出，自从项目规划申请获批之后，一直积极进行详细设计及落实工作，是次就已核准方案作出修订，主要是回应最新的市场趋势及应对本港持续的房屋需求，透过调整单位平均面积及户型组合以增加单位数目。

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