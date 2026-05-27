屋苑连录换楼客市价成交 西湾河逸涛湾1178万沽

随着楼价稳步向上，加上息口维持低位，换楼客纷纷加快步伐，多区屋苑如西湾河逸涛湾、长沙湾The Campton、马鞍山天宇海及沙田第一城等，连环录换楼客成交个案，并且以市价主导。

美联助理区域经理郑琨表示，西湾河逸涛湾1座春瑶轩高层B室，面积约552方呎，属2房户型，早前开价约1180万放售，议价后轻微减价2万，以1178万售予同区换楼客，呎价约21341元，属市价水平。

中原高级分行经理任展雄表示，长沙湾The Campton低层B室，面积618方呎，采3房间隔，单位原以1200万放售，不足一星期获换楼客以1135万承接，呎价约18366元，属市价成交。

美联助理区域经理张国成表示，元朗翘翠峰3座高层C室，面积约1108方呎，属4房双套连工人套房间隔，单位原本开价970万放售，议价后以958万易手，呎价8646元，属市价成交，买家为换楼客。

张国成续指，同区溱栢3座中层A室，面积约786方呎，属3房连工人套房间隔，单位获同区换楼客以760万承接，呎价9669元，同属市价成交个案。

天宇海呎价1.31万

中原资深区域营业经理胡耀祖表示，马鞍山天宇海3B座低层D室，面积723方呎，3房1套设计，原开价约980万放售，议价后获换楼客以953万承接，呎价13181元，属市价水平。

世纪21奇丰助理区域营业董事黎健峰表示，同区听涛雅苑4座中层H室，面积788方呎，属3房1套间隔，原开价950万放售，最终轻微减价8万或0.8%，获换楼客以942万承接，呎价11954元，属市价成交。

中原区域营业经理王勤学表示，元朗尔峦茵罗洛斯大道3座中层B室，面积868方呎，3房1套连多用途房间隔，原叫价940万放售，减价30万之后，获换楼客以910万承接，呎价约10484元，属市价成交个案。

中原分区营业经理侯惠良称，沙田第一城11座中层A室，面积515方呎，3房1套间隔，原开价约730万放盘，最新「零议价」获区内换楼客承接，呎价约14175元，属市价水平。

