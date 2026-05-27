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16个指标屋苑5月估价上扬 美孚新邨涨逾4.5%称冠 一个屋苑录「11连升」

楼市动向
更新时间：06:00 2026-05-27 HKT
发布时间：06:00 2026-05-27 HKT

5月整体入市气氛向好，银行继续调高多个屋苑单位的估价。据《星岛》追踪20个指标屋苑单位估价，于5月共有16个单位估价按月报升，上升幅度0.53%至4.56%，其中荔枝角美孚新邨单位升幅最大，并属今年第3度录得没有屋苑单位估价按月下跌。

今年5月有16个屋苑单位的银行估价录升幅，幅度约0.53%至4.56%，虽然相较上月19个估价上升屋苑，在数量上稍微减少，但属连续第2个月没有指标屋苑估价下跌，为今年2月及4月之后第3度出现该情况。月内有4个屋苑单位按月估价维持不变，而整体升幅对比上月屋苑单位估价介乎0.12%至5.04%的增幅就维持相约水平。

当中荔枝角美孚新邨百老汇街22号中层A室，面积1000方呎，最新估价报1331万，按月增58万，幅度达4.56%，为指标屋苑中最大。该单位估价于去年12月报1188万，今年起保持升势，累增143万或逾12%。

按月升幅第2大的屋苑单位为九龙湾德福花园，面积493方呎，估价由上月的575万增加26万至本月的601万，按月涨4.52%，并升穿600万水平成近年高价。马鞍山新港城A座低层5室亦录明显的按月升幅，单位面积579方呎，估价于今年3月到4月都保持于683万，在5月成功「由稳转升」，增加27万或3.95%。

荃湾中心一年累升24%

值得一提的是，荃湾中心1座广州楼高层A室，面积418方呎，为20个追踪屋苑中唯一录11连升的一个屋苑单位，估价于去年6月报336万，平稳向上至最新5月的418万，前后增加82万，累积升幅达24%。

4个屋苑单位估价按月不变

月内另有4个屋苑单位估价按月保持不变，包括位于北角的城市花园9座中层C室及和富中心10座低层A室，面积分别581及1335方呎，估价连续两个月报854万及2134万，维持于近年高位。而鸭脷洲海怡半岛23座美轩阁中低层B室估价同样于今年4月和5月保持于824万，单位面积590方呎。第4个估价不变屋苑为大角咀港湾豪庭7座中层A室，面积353方呎，最新估价524万。

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