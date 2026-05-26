市建局红磡项目 明日截收意向

市建局红磡庇利街/浙江街项目，合共提供1200伙，将于周三（27日）截收意向向书，综合市场估值约46.45亿至55.29亿，每呎楼面估值约6300至7500元。

该项目属政府向市建局批出两幅用地的其中之一，位于庇利街和浙江街交界，地盘面积约8.18万方呎，预计最少可提供约1200个住宅单位，涉及可建总楼面约73.72万方呎。

业界人士指，该项目日后落成单位可享无阻挡海景，亦可眺望启德跑道区及鲗鱼涌一带，加上近期该区新盘销情理想，惟近期多幅土地均以高价批出，料日后招标时可吸引不少财团角逐，由于项目发展规模大，料以大型发展商竞投为主。

项目位于土瓜湾临海区域策略性位置，市建局计划将南面的建筑物从庇利街往后移，以腾出一个约8181方呎的地面户外共用空间，连接毗邻海心公园及海滨长廊，提升土瓜湾内陆与海滨的连接及畅达性，同时维持街道空气流通及视觉通透性。

另外，相关规划设计既与毗邻市建局以「小区重建新社区」概念发展的项目产生协同效应，亦进一步改善「海、岸、陆」连系，有助协力构建「东维港湾区」愿景。

市建局董事会设立遴选小组，将评审已接获意向书，入围发展商及财团将获市建局邀请，就项目提交合作发展标书。

政府于2025年6月公布以私人协约方式、象征式地价1000元向市建局批出红磡庇利街/浙江街及将军澳第137区的用地，以推动重建项目。



