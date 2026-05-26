老牌豪宅有价有市 中半山地利根德阁低层户7000万易手

老牌豪宅有价有市，市场消息透露，中半山地利根德阁3座低层D室，面积2361方呎，原则3房间隔，最新以7000万易手，呎价约29648元。资料显示，原业主于1999年以2182万购入上述单位，持货逾26年出售，帐面获利约4818万，期内单位升值约2.2倍。

龙景楼成交价4750万

消息又称，同区龙景楼中层D室，面积2351方呎，原则3房间隔，最近以4750万沽出，呎价约20204元。据了解，原业主于2005年斥资2000万购入上述单位，持货约21年转售，帐面获利2750万，期内单位升值约1.4倍。

中半山蔚山花园中层B室面积1848方呎，原则4房，新近以4680万售出，呎价约25325元。翻查成交资料，原业主2017年以4980万买入，现转售帐面蚀让约300万，期内单位跌价约6%。

同区帝景阁高层A室，面积1107方呎，原则3房间隔，最新以3460万易手，呎价约31256元。资料显示，原业主于2010年斥资2350万购入上述单位，持货逾15年转售，帐面获利1110万，期内单位升值逾47%。

中半山晓峰阁2座中层B室，面积625方呎，原则2房间隔，新近以1658万售出，呎价约26528元。据了解，原业主于2024年斥资1300万购入上述单位，持货逾2年转售，帐面获利约358万，期内单位升值逾27.5%。

凯旋门呎价3.6万

九龙站天玺海钻玺中层C室，面积1128方呎，原则4房间隔，刚以4300万成交，呎价约38121元。据了解，原业主2024年斥资3600万购入上述单位，现转售帐面获利约700万，期内单位升值逾19%。

同区凯旋门摩天阁低层C室，面积880方呎，原则3房间隔，最新以3200万易手，呎价约36364万。据悉，原业主于2024年以2900万买入上述单位，现转售帐面获利约300万，期内单位升值约10.3%。

九龙站君临天下最新售出3座中层A室，面积805方呎，成交价3758万，呎价约46683元。据了解，原业主于2011年斥资3300万买入上述单位，持货至今转售，帐面获利约458万，期内单位升值约14%。

中原高级区域营业董事王婉婷表示，九龙塘碧华花园5座高层A室，面积1609方呎，4房套连工人套，最新以2638万沽出，呎价16395元。原业主2010年以2260万购入，持货16年转售帐面获利378万，期内单位升值17%。