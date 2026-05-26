葵广麻辣汤小店迁址升级 「新香港人」租客掷40万扩充 月租4万进驻油麻地

油麻地砵兰街段过往甚多舖位空置，近年食肆纷进驻，成为新「食街」地段，最新录一个地舖租出，呎租83元，租客为来自四川的「新香港人」，在葵涌广场经营一年卖麻辣汤后，最新迁址油麻地。

4日完成租舖 较旧租减7%

上址为油麻地砵兰街109至113号伟华商业大厦地下B舖，建筑面积约480方呎，月租4万，新租客李先生接受《星岛》查询时回应，一年前在葵涌广场创业，承租一个面积约200方呎的商场地舖，月租2万余元，外卖四川麻辣汤，生意不俗但利润普通，迁至新址后，除了外卖，同时拓展堂食，店舖将设置20个座位，装修包括生财工具，总投资额约40万。

作为一名新香港人，李先生售卖家乡特色食物，以麻辣汤煮各款丸类、肉类及蔬菜，除了原始四川风味，他还特地调制一款适合港人口味的汤底，减辣及减油。

多宝旺舖董事总经理为陈志宝表示，这是一宗「PHONE IN」（打电话进来）生意，租客爽快，短短4日完成租舖。该地段砵兰街聚集食店，人流亦聚集，相信生意有得做。