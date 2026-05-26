Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵广麻辣汤小店迁址升级 「新香港人」租客掷40万扩充 月租4万进驻油麻地

楼市动向
更新时间：11:46 2026-05-26 HKT
发布时间：11:46 2026-05-26 HKT

油麻地砵兰街段过往甚多舖位空置，近年食肆纷进驻，成为新「食街」地段，最新录一个地舖租出，呎租83元，租客为来自四川的「新香港人」，在葵涌广场经营一年卖麻辣汤后，最新迁址油麻地。

4日完成租舖 较旧租减7%

上址为油麻地砵兰街109至113号伟华商业大厦地下B舖，建筑面积约480方呎，月租4万，新租客李先生接受《星岛》查询时回应，一年前在葵涌广场创业，承租一个面积约200方呎的商场地舖，月租2万余元，外卖四川麻辣汤，生意不俗但利润普通，迁至新址后，除了外卖，同时拓展堂食，店舖将设置20个座位，装修包括生财工具，总投资额约40万。

作为一名新香港人，李先生售卖家乡特色食物，以麻辣汤煮各款丸类、肉类及蔬菜，除了原始四川风味，他还特地调制一款适合港人口味的汤底，减辣及减油。

多宝旺舖董事总经理为陈志宝表示，这是一宗「PHONE IN」（打电话进来）生意，租客爽快，短短4日完成租舖。该地段砵兰街聚集食店，人流亦聚集，相信生意有得做。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
13小时前
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
即时娱乐
4小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
23小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
21小时前
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
影视圈
14小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
02:04
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
社会
3小时前
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
02:04
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
社会
18小时前
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
影视圈
19小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
5小时前