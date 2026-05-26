手信店成舖市新势力 每月逾40万租重庆大厦地舖「只要有人流 生意就有得做」

近年随着旅客消费模式转型，具香港特色小礼品受追捧，相关店舖纷纷在核心区插旗，尖沙咀弥敦道一间药房约满后不再续租，舖位随即由手信店承租，月租逾40万，与旧租相若，每呎约333元。

高峰期月租100万

上址为弥敦道36至44号重庆大厦地下4号舖，建筑面积约1200方呎，现址海港药妆，近期业主将舖位推出放租，意向每月50万。市场消息透露，该地舖由手信店承租，月租逾40万，较意向月租约减10万或幅度20%，每呎333元，手信店看中该地段为尖沙咀闹市，加上舖位接近行人过路交通灯，日夜人流如鲗，手信银码细，只要有人流，生意就有得做。

上述舖位曾由长情客承租，化妆品连锁店卓悦早于2008年进驻，直至2022年疫情期间迁出，高峰期业主曾就该舖位于市场放租，叫价每月高达120万，业内人士表示卓悦最终支付月租100万，成功「保住」舖位，虽然随后舖市风光不再，不过，疫市接近尾声，药房成为舖市最当红租客，雨后春笋般在核心区冒起，当时重庆大厦地舖至少有4间药房，上址就是其中一间。

手信店亦是一股新势力，单是尖沙咀区内北京道聚集3间手信店，包括弥敦道27至33号良士大厦地下D号舖，舖面向北京道，建筑面积约870方呎，由锦绣唐朝月租20万，呎租230元，前租客药房于2020年12月疫情期间进驻月租仅10万，随着到港游客增加，手信店有生意做，租金水涨船高。

罗素街地舖每月20万租出

另外，铜锣湾罗素街60号地下A舖，建筑面积约400方呎，上月获Pokemon卡牌专门店短租，接近业主消息人士表示，月租20万，为期六个月。该舖过往近年来均录短租，月租20万，呎租高达500元，短租客除了于农历年间主力卖利是封外，其余时间售卖不同产品。

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