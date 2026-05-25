二手连录上车客入市购货 马鞍山新港城450万易手

近日整体交投气氛向好，不少准买家加快入市上车作业主。中原分行资深区域营业经理胡耀祖表示，马鞍山新港城B座低层06室，面积348方呎，2房间隔，议价后以450万易手，呎价约12931元。

新买家为上车客，见单位间隔合用，位置方便，即决定入市单位自用。据了解，原业主于2015年以408万购入上述单位，持货约11年，是次转手帐面获利42万离场，单位期内升值约10.3%。

LP6每呎1.5万售出

利嘉阁分行经理杨友铭称，将军澳日出康城LP6 3座高层J室，单位面积约307方呎，属于1房连开放式厨房间隔，望楼景。据了解，新买家为外区上车客，议价后以475万成交，呎价15472元。

祥益区域董事黄庆德表示，屯门兆禧苑C座低层8室，面积351方呎，获区内客垂青，主要钟情单位附雅致装修，收楼后即可入住，节省一笔装修开支，故以315万（自由市场价）购入自住，呎价为8974元，属市价成交。

据了解，原业主于2023年以约328万（自由市场价）购入，持货未足3年，转手帐面亏蚀约13万。

山丽苑4年升值50%

中原高级分行经理麦伟成表示，粉岭山丽苑E座高层4室，面积385方呎，开价约330万，议价后以居二市场价318万易手，呎价8260元。新买家为上车客，见单位价钱合理，间隔合用，即入市单位自住。

麦伟成续说，据了解，原业主则于2022年以212万购入上址，持货约4年，现转手帐面获利106万离场，单位期内升值50%。