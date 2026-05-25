供楼扣税点样悭到尽（下）｜曹德明

上回笔者讲解了如何透过「居所贷款利息」扣税节省利息，今回将继续说明其他相关的注意事项。

楼花利息支出不可扣税

近年愈来愈多市民购买一手楼花，因政府早年放宽了楼花按揭成数上限，加上发展商通常会向「即供」付款的买家提供更多折扣，令更多楼花买家选择「即供」付款方式。然而，此方法指的是买家在物业尚未落成时便开始供款，而「居所贷款利息」的扣税指引明确规定「物业必须已作居住用途」，但楼花仍在兴建中，业主尚未入住，因此业主入住前所支付的按揭贷款利息不可用作扣税。

加按利息支出不可扣税

已供满楼的业主可能会将物业再次向银行加按，以套现资金用于周转或其他投资用途。但这笔加按贷款并非用于购买现有住宅，因此相关的利息支出不可用于「居所贷款利息」扣税。

分权共有扣税额需按比例计

若物业为联权共有或分权共有（即多于一个拥有人），每位共有人的「居所贷款利息」扣税额将根据指定方式计算。假设业主A和业主B为其住宅的联权共有人，每人可获扣除的款额上限均为50,000元。假设业主C和业主D为其住宅的分权共有人，分别拥有1/4及3/4的业权，每人可获扣除的款额上限分别为25,000元和75,000元。

只有20个课税年度可扣税

每个人只有20个课税年度可透过「居所贷款利息」扣税。有些供楼人士因家庭需要，可能希望日后更换更大的物业，且预计未来购买的物业贷款金额及利息支出将会增加，建议先不必用尽所有居所贷款利息课税年度，留待日后更换更大物业时使用。

每位供楼人士的情况各有不同，计算税项时亦会有所差异。如对报税有任何疑问，建议向税务局作详细查询。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁