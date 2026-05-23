观塘LT Tower获准改装学生宿舍 涉517个床位

自政府去年公布「城中学舍计划」以来，近期不少商厦业主申请改装旗下项目。由「灯芯绒大王」江达可持有的观塘活化商厦项目LT Tower，今年3月向城规会申请改装学生宿舍，以提供266个学生宿舍房间，涉及517个床位，日前获规划署不反对，城规会昨日审议后决定在有附带条件下批准。

据城规会文件显示，上述项目位于观塘创业街31号，属工厦活化写字楼项目，目前属「其他指定用途」注明「商贸」及显示为「道路」的地方地带，申请拟议酒店（学生宿舍）用途。

地盘面积约9946方呎，涉及总楼面约94519方呎。申请改建现有建筑物部分地面层及2楼至15楼（不设4楼及14楼），提供266间学生宿舍房间（包括15间单人房间及251间双人房间）供本地及外地学生租用，共提供517个床位。

商店及上落货设施维持不变

同时亦提供各类配套设施，包括自修室、会议室、多用途室、活动室、健身室、洗衣房等，旨在提高宿生生活质素。现有建筑物地面层剩余部分及1楼全层并不属于是次申请的一部分，当中的商店及服务行业/食肆和车辆停泊及上落货设施将维持不变。

申请人指，去年10月已根据「城中学舍计划」向教育局提交拟建计划申请，同年11月已获该局回复该申请符合资格。

发展为学生提供安全且合宜的居住环境，配合政府招揽更多教研人才和学生政策，从而巩固香港作为国际专上教育枢纽的地位。拟议发展符合「其他指定用途」注明「商贸」地带规划意向及发展限制，与周边地方用途并非不协调；发展不会对周边地方造成交通、景观及环境方面造成负面影响。