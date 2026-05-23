新地元朗地申建2477伙获通过 分期建18幢住宅

新地就两幅邻近规划中北环线牛潭尾站、现时元朗锦绣花园东边米埔土地，分别向城规会申请改划住宅发展，分期兴建合共18幢住宅，共提供2477伙，平均单位面积约470方呎，涉及可建总楼面约115.59万方呎，该项目日前已获规划署原则上不反对，城规会昨审议后决定局部同意有关发展。

规划署日前曾指，上址「康乐用途」地带早于1994年订定后，一直未落实，而考虑到过往批出的规划申请，及城规会曾经批准上址的简约公屋申请等，原则上不反对上述申请，并建议城规会明地积比率、楼高、用途表及其他必要限制；而城规会昨审议后决定局部同意有关发展。

住宅总楼面约115.59万方呎

据城规会文件显示，上述两个申请位于元朗米埔攸壆路丈量约份第104约多个地段，位于南生围以北，邻近锦绣花园，分别就南面地盘及北面地盘提出改划申请。总地盘面积约95.89万方呎，包括约7.24万方呎政府土地，整个项目住宅总楼面约115.59万方呎。

其中南面地盘目前属「康乐」及「住宅（丙类）」地带，面积约46.78万方呎，包括约4.67万方呎政府土地，以地积比率约1.2倍发展，申建9幢楼高3层至16层住宅楼宇，提供1228伙，可建总楼面约56.27万方呎，平均单位面积约463方呎，预计可供3316人居住。

至于两幢非住宅楼宇，则包括1幢作会所设施及1幢作商业及运输上落客货设施，涉及总楼面约3.62万方呎。建筑上将提供15米以上通风廊，以及幼稚园、有盖交通上落客设施及商业设施予未来住户及邻近社区人士使用。

至于北面地盘目前属「康乐」地带，面积约49.11万方呎，包括约2.57万方呎政府土地，以地积比率约1.2倍发展，申建9幢楼高3层至16层住宅楼宇，提供1249伙，可建总楼面约59.33万方呎，平均单位面积约474方呎，预计可供3372人居住；另设1幢运输上落客货设施，总楼面面积约1.08万方呎。

日后住宅与东部界线之间拟设不少于6.46万方呎大型景观池。

