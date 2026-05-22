市传中银加码抢攻细价楼！290万贷款回赠1%

本港楼按市场再掀抢客战！市传有大型银行近日动作频频，针对「细码」按揭大幅调高现金回赠。按揭贷款额达290万元或以上，现金回赠最高可达1%。

中银再上调按揭借贷回赠

市场消息指，中银香港（2388）再上调按揭借贷的现金回赠，即使小额借贷290万元，现金回赠上调至1%，属全港同银码借贷回赠最高。据悉，借贷400万至500万元，现金回赠由1%升至1.05%；逾500万至1000万元以下，现金回赠均统一上调至1.15%。

星之谷按揭行政总裁庄锦辉表示，以290万元的贷款额度计算，其高达1%的回赠比率已正式睇齐其他中小型银行，晋身全港最高水平。他指出，大行此举明显是瞄准细价楼市场，实行「大小通吃」，旨在进一步推高按揭市占率。庄锦辉补充，该行一直透过高回赠的H按计划吸引客户，反观未有跟随市场推出定息按揭计划，相信是其独特的经营策略。事实上，现时即使有提供定按的银行，其定按市占率亦仅有3%至4%，反映H按现时仍属于市场主流。

经络按揭转介首席副总裁曹德明则指出，今年本港楼市持续畅旺，同步带动按揭市场向上。根据金管局最新数据，今年首季新取用按揭贷款额及宗数分别录得651.02亿元及12,990宗，对比去年同期的490.8亿元及10,458宗，大幅增加160.22亿元及2,532宗，金额及宗数均创下近4年来的首季新高。曹德明认为，现时住宅按揭市场竞争激烈，各银行不断推出多元化的按揭计划及增加优惠以争夺优质客户，除了为买家提供更多选择，亦对整体楼按市场带来正面支持作用。

料其他大型银行跟随以平衡竞争力

中原按揭董事总经理王美凤表示，中银香港再上调按揭借贷的现金回赠，反映在今年楼市持续活跃、交投向好的大气候下；加上银行资金成本回落，反映银行平均资金成本的综合利率由去年底至今持续回落，银行对楼按业务的取态维持积极。今年首季起不少银行已先后上调按揭现金回赠，目前中小型物业交投维持活跃，市场上约300万元按揭额的银行现金回赠主要介乎0.5%至1%不等，相信银行将300万元按揭额的现金回赠上调至1%之市场较高水平，有利增加楼按竞争力，并吸纳更广泛物业客源，包括中小型物业及上车盘的按揭客源。

王美凤分析指，银行七成按揭计，约300万元按揭额这个门槛即涵盖了楼价约400多万元的上车物业，对用家及上车客来说是双赢局面。目前大型银行楼按取态持续维持积极，现时大型银行对于300万元按揭额的现金回赠大约介乎0.7%至1%，由于差幅并非很大，相信会有其他大型银行跟随以平衡竞争力。

