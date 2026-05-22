太古底价20.27亿统一鲗鱼涌旧楼业权 涉及8个地段 发言人：重建优质甲级办公楼

由太古地产并购多年的同区鲗鱼涌海傍大厦、海湾大厦等8个地段的旧楼，今日举行公开拍卖，由手持「8号牌」的财团代表，底价20.27亿元成功投得。

上述2幢旧楼位于海湾街及糖厂街，涉及8个地段，当中海湾大厦位于海湾街9至29号，现址为1幢9层高的商住楼，地下设有商铺，楼上为住宅楼层，早于1962年落成入伙，至今楼龄约64年。

由太古地产并购多年的同区鲗鱼涌海傍大厦、海湾大厦等8个地段的旧楼，今日举行公开拍卖。

而海傍大厦位于海湾街31至39号及糖厂街33至41号；现址为1幢9层高的商住楼，地下设有商铺，楼上为住宅楼层，早于1961年落成入伙，至今楼龄约65年。

上述两旧楼地盘面积共约2万方呎，据鲗鱼涌分区计划大纲图显示，项目属商业用途地带，若作商业项目重建发展，以最高地积比率15倍计，涉及可建总楼面约30万方呎。

太古地产发言人指，很高兴透过强制拍卖成功投得位于鲗鱼涌海湾街9至39号及糖厂街33至41号的物业。计划将该地段重建为一座优质甲级办公楼，作为持续推动太古坊社区营造及资产优化策略的一部分。

他强调，有信心这个项目将进一步巩固太古坊作为领先环球商业区地位。太古坊一直以优质办公空间、卓越配套设施、积极推动可持续发展及促进身心健康的租户参与计划，以及领先业界的ESG表现，备受市场肯定。

为配合集团「2050可持续发展策略」愿景，太古地产将继续于该区推动长远社区营造策略。期待在1000亿元投资计划下，推进下一阶段的可持续增长。