九建底价2.77亿 成功统一中环歌赋街旧楼业权

九建柯氏家族相关人士收购多年的中环歌赋街35至39A号旧楼，在上月初已获该处批出强拍令，由手持「8号牌」的财团代表以底价2.77亿元投得，成功统一业权。

该项目现址为一幢楼高5层的商住旧楼，包括地库，而地下为商铺，楼上为住宅楼层，该旧楼早于1958落成入伙，至今楼龄约68年。上址地盘面积约4917方呎，若以重建地积比10倍重建发展，可建总楼面约4.92万方呎。

上述旧楼位于中环商业地段，毗邻元创方、大馆及中环核心商业区，邻近港铁中环站及上环站，前者约9分钟步程，后者约5分钟步程，同前前往中环至半山自动扶手电梯系统约3至5分钟，极具重建价值。