丽新元朗中心新方案 申建1108伙住宅

丽新等持有的丽新元朗中心再有新发展，向城规会放宽地积比及高限，以兴建1108伙，对比旧方案增加89伙或3.9万方呎。

项目地盘面积约78,265方呎，以地积比申请放宽至6.72倍发展，当中住宅部分以地积比6.5倍发展，以兴建2幢住宅大楼，楼高27至29层（包括1层庇护层），另设1层会所及2层停车场、零售及公共设施，建筑物高度为主水平基准以上108.15米至114.8米，将提供1108伙，平均每户单位面积约459方呎，涉及可建总楼面约508,728方呎。

非住宅部分，以地积比0.22倍发展，在面向强业街休憩花园及宝业街的位置将提供约17,222方呎的商店及餐饮设施；地下及一楼将提供内部运输设施，发展方案会继续按照社会福利署对楼面面积、附属设施及高度要求上的建议提供政府、机构和社区设施。换言之，整个项目涉及可建总楼面约525,950方呎。

最新单位数目对比2023年获准建的1019伙，增加89伙或8.7%，而总楼面则增加3.9万方呎。

申请人指，拟议发展方案将继续保持拟建楼宇建筑间距（15米），并采用阶梯式建筑物高度。拟议发展方案将在申请地盘的三面提供后退。此外，拟议发展方案将设置多层绿化及于宏业东街提供约1,292方呎的后退。这些设计元素将有助于创造景观空间，并提升街景美感。