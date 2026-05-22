Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丽新元朗中心新方案 申建1108伙住宅

楼市动向
更新时间：14:52 2026-05-22 HKT
发布时间：14:52 2026-05-22 HKT

丽新等持有的丽新元朗中心再有新发展，向城规会放宽地积比及高限，以兴建1108伙，对比旧方案增加89伙或3.9万方呎。

项目地盘面积约78,265方呎，以地积比申请放宽至6.72倍发展，当中住宅部分以地积比6.5倍发展，以兴建2幢住宅大楼，楼高27至29层（包括1层庇护层），另设1层会所及2层停车场、零售及公共设施，建筑物高度为主水平基准以上108.15米至114.8米，将提供1108伙，平均每户单位面积约459方呎，涉及可建总楼面约508,728方呎。

非住宅部分，以地积比0.22倍发展，在面向强业街休憩花园及宝业街的位置将提供约17,222方呎的商店及餐饮设施；地下及一楼将提供内部运输设施，发展方案会继续按照社会福利署对楼面面积、附属设施及高度要求上的建议提供政府、机构和社区设施。换言之，整个项目涉及可建总楼面约525,950方呎。

最新单位数目对比2023年获准建的1019伙，增加89伙或8.7%，而总楼面则增加3.9万方呎。

申请人指，拟议发展方案将继续保持拟建楼宇建筑间距（15米），并采用阶梯式建筑物高度。拟议发展方案将在申请地盘的三面提供后退。此外，拟议发展方案将设置多层绿化及于宏业东街提供约1,292方呎的后退。这些设计元素将有助于创造景观空间，并提升街景美感。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
01:41
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
5小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
22小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
18小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
22小时前
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
突发
3小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
15小时前
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
影视圈
6小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
02:49
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
6小时前
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
2小时前