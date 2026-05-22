姐姐出钱出力助妹妹上车 诚意感动业主减价 新葵芳花园两房541万易手 20年升值近3倍

二手盘源持续收窄，加上楼价呈上扬趋势，促使上车客加快入市步伐。中原地产表示，新葵芳花园新近录得一宗温情成交，一名年轻女买家在胞姊全资赞助，及全家总动员协助下，成功打动业主减价让步，以541万元购入一个两房单位作新居。原业主持货约20年，转手帐面大赚逾400万元离场。

议价后微减9万元

中原地产葵涌高级资深分区营业经理许伟业表示，上述促成单位为新葵芳花园D座中高层05室，实用面积400平方呎，采两房间隔。业主原本意向价为550万元，经议价后微减9万元，以541万元顺利沽出，折合实用呎价约13,525元。

据了解，新买家为一名年轻女性，是次置业获胞姊在资金上全力支持，家人亦积极参与睇楼过程并提供意见。该名买家早前曾心仪荃湾绿杨新邨，惟该屋苑入场门槛已攀升至约650万元，买家难以追价，遂转战同样拥有港铁沿线优势、但楼价便宜约100万元的新葵芳花园。

原业主获利401万

许伟业透露，上述单位原本有租客居住，睇楼机会难逢，买家一家人参观单位后随即展开洽购，初步还价528万至530万元，惟遭业主拒绝。双方于翌日前往地产代理分行面谈，期间业主得悉买家胞姊出钱出力、不遗余力地协助妹妹上车，深受其姊妹情谊感动，最终愿意妥协，以541万元成人之美。

资料显示，原业主早于2006年仅以140万元购入上址，单位一直作收租用途，持货约20年，是次易手帐面获利高达401万元，物业期内大幅升值约2.9倍。

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