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金钟远金相连单位1.12亿易手 耀才证券相关人士承接 原业主赚逾8000万

楼市动向
更新时间：10:20 2026-05-22 HKT
发布时间：10:20 2026-05-22 HKT

金钟远东金融中心录一宗大买卖，该厦极高层相连单位，建筑面积约4359方呎，以1.1188亿易手，每呎25668元，买家为耀才证券相关人士。

面积约4359方呎

上址为金钟远东金融中心47楼3及4室，建筑面积约4359方呎，以易手价1.1188亿计算，呎价25668元，单位望全海景，交吉交易，买家为耀才证券相关人士，业内人士预期，上述物业将由耀才证券自用。

上述物业原业主为用家，于2011年9月以3166.8805万购入上址，持货逾14年帐面获利8021万，物业升值逾2.5倍。

远东金融中心最高呎价于2018年4月录得，永伦集团以约6.6亿购入该厦33楼全层，建筑面积10800方呎，呎价6.11万，当时创出全港甲厦呎价新高。上述成交的为极高层单位，呎价高峰期回报约58%。

金钟远东金融中心47楼3及4室，由耀才证券以1.1188亿承接。
金钟远东金融中心47楼3及4室，由耀才证券以1.1188亿承接。

辉立3.1亿购油麻地巨舖

近年股市畅旺，证券行亦在物业市场屡有大动作，有不惜豪租巨舖，有出手购物业自用，今年4月，辉立购入油麻地弥敦道一个巨舖，作价3.1亿。

上址为弥敦道525至543A号部分地下至3楼基座商场，建筑面积近6万方呎，将打造九龙区旗舰店，并将现时于观塘的据点迁至此。

部分证券行积极租舖扩据点，富途证券以每月约140万，承租罗素街面积逾7100方呎地舖，同街另设月租约78万据点。中环皇后大道中舖月租约31.5万，旺角亚皆老街月租逾100万，尖沙咀弥敦道巨舖月租70万。

长桥证券亦承租罗素街多层舖位，面积约7300方呎，每月约120万，年前亦承租尖沙咀弥敦道巨舖，月租100万。

该物业买卖双方均为用家，原业主于2011年9月以3166.8805万购入上址，物业于逾14年间升值2.5倍。

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