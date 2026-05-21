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恒基迎林8月结束中大宿舍用途 业界料有机会重新推售

楼市动向
更新时间：16:05 2026-05-21 HKT
发布时间：16:05 2026-05-21 HKT

恒基旗下大埔美新里住宅项目迎林，去年7月与中文大学合作，作为中大学生校外宿舍，最新消息指出，恒基与中大已经达成共识，今年8月中，学生租约期满之后，有关合作计划将结束，业界预期有机会重新推出市场发售。

恒基表示，与中大达成共识，合作计划将于今年8月中旬学生租约期满后结束，现阶段未决定物业会出租或出售。

中大表示，经大学综合考虑校内外宿位供应、学生租住年期普遍为一年，以及整体住宿规划后，与恒基一致同意该合作安排将于现有租期届满后圆满完成。此乃双方按实际营运及学生需要作出的共同决定，并不影响大学与恒基的良好伙伴关系。双方均重视彼此长期合作，并会继续探讨其他可惠及学生及社区的协作机会。
 
由于项目原定租约将自然届满，绝大部分该校学生之住宿安排不受提前迁出影响。大学亦已为来年的新生及有需要的同学提供其他校外住宿资讯、安排实地参观及开放日，并举办「校外住宿讲座」，协助同学顺利衔接下一阶段的住宿安排。
 
迎林属单幢式住宅，合共提供122个单位，户型涵盖开放式至2房间隔，以1房及2房单位为主，占约85%，同时设有少量特色单位。

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