太古鲗鱼涌旧楼明强拍 底价20.27亿

近期楼市气氛好转，一二手市场并驾齐驱，不少财团趁机增土储；土地审裁处早前批出的旧楼强拍令陆续举行公开拍卖，而本周五（22日）罕现2场拍卖会，最瞩目为太古地产鲗鱼涌一系列旧楼、底价20.27亿；其次为九建柯氏家族中环歌赋街亦于同日拍卖、底价2.77亿。

早前获批强拍令的旧楼项目陆续举行公开拍卖，而本周五罕现2场拍卖会。

涉及8个地段

由太古地产并购多年的同区鲗鱼涌海傍大厦、海湾大厦等8个地段的旧楼，在今年3月底已获土地审裁处批出强制售卖令，底价20.27亿，最新落实在本周五举行公开拍卖。

上述2幢旧楼位于海湾街及糖厂街，涉及8个地段，当中海湾大厦位于海湾街9至29号，现址为1幢9层高的商住楼，地下设有商铺，楼上为住宅楼层，早于1962年落成入伙，至今楼龄约64年。

太古地产并购的鲗鱼涌旧楼批强拍令底价20.27亿。

而海傍大厦位于海湾街31至39号及糖厂街33至41号；现址为1幢9层高的商住楼，地下设有商铺，楼上为住宅楼层，早于1961年落成入伙，至今楼龄约65年。

上述两旧楼地盘面积共约2万方呎，据鲗鱼涌分区计划大纲图显示，项目属商业用途地带，若作商业项目重建发展，以最高地积比率15倍计，涉及可建总楼面约30万方呎。

事实上，太古地产近年密密扩展其鲗鱼涌商业王国版图，包括2022年以逾19.6亿夺得湾仔皇后大道东269号住宅地；同年初更以50.526亿成功统一鲗鱼涌仁孚工业大厦全数业权。

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上述两旧楼地盘面积共约20060方呎。

九建中环旧楼底价2.77亿

同日另一个举行拍卖的项目，则是九建柯氏家族相关人士收购多年的中环歌赋街35至39A号旧楼，在上月初已获该处批出强拍令，底价为2.77亿。

该项目现址为一幢楼高4层的商住旧楼，地下为商铺，楼上为住宅楼层，该旧楼早于1958落成入伙，至今楼龄约68年。上址地盘面积约4917方呎，若以重建地积比10倍重建发展，可建总楼面约4.92万方呎。

上述旧楼位于中环商业地段，毗邻元创方、大馆及中环核心商业区，邻近港铁中环站及上环站，前者约9分钟步程，后者约5分钟步程，同前前往中环至半山自动扶手电梯系统约3至5分钟，极具重建价值。