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观塘建生商中全层3785万易手 文具老字号致生集团沽售 持货13年贬值43%

楼市动向
更新时间：11:04 2026-05-21 HKT
发布时间：11:04 2026-05-21 HKT

观塘建生商业中心录全层单位成交，作价3785万，平均每呎5524元，原业主为有「洋纸大王」之称、百年文具老字号致生集团，自用兼同时出租部分物业，由于高峰期购入，持货13年贬值43%。

上址为观塘敬业街49号建生商业中心25楼全层，建筑面积约6309方呎，连3个单位，以3785万易手。

平均每呎6000元

业内人士指，平均每呎约6000元（未计车位），原业主致生集团及相关人士，于2013年7月透过C S Properties Limited以6624.5万购入物业，持货接近13年，不敌近年商厦市场寒风，帐面亏损约2839.5万，幅度约43%。

据知情人士透露，致生自用该全层1号及2号单位，建筑面积约2217方呎。

而余下4092方呎一直作出租用途，月收为6.9万，多年来收租逾1000万，因此，实际亏损没有帐面多。

观塘建生商业中心录全层单位成交，作价3785万。
观塘建生商业中心录全层单位成交，作价3785万。

致生为老牌冯氏家族

致生早于1898年成立，为老牌冯氏家族，其家族在地产界留下足迹，早年在荃湾油柑头兴建冯积善别墅，后来售予泛海，2009年兴建成皇壁，太子道234号祖屋，于93年由泛海及裕泰兴合作兴建皇子花园。

家族曾于1963年在中环砵典乍街10号兴建致生大厦，并于1996年重建现址的「砵典乍街10号」；1970年在荃湾兴建冯瑞璋工业大厦，近年作全面翻新，现时仍由家族相关人士持有。

建生商业中心于2013年落成，由新地发展，楼高30层，单位面积由约719至全层 6309方呎，单位采用分体冷气，办公时间较具弹性。

建生商业中心过去数年「零」买卖，对上一宗于2021年7月录得，该厦10楼全层，面积同样为6309方呎，于2021年6月以6056.6万易手，平均每呎9600元。

永伦3800万沽沙田巨舖

永伦集团沽售沙田沥源街7号娱乐城2楼舖位，建筑面积8983方呎，作价3800万，永伦于2002年9月以1050万购入，帐面获利约2750万，物业升值逾2.6倍。新买家为一家教会。

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