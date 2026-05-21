屋苑连录短炒获利成交 天宇海高层1088万易手 持货4个月帐赚17%

随着楼价持续向上，屋苑连录短炒获利及高价成交个案。世纪21奇丰分行区域经理胡佩碧表示，马鞍山天宇海3B座高层A室，面积763方呎，属3房间隔，「零议价」以1088万易手，呎价14260元，创屋苑过去4年呎价新高。据了解，原业主今年1月以928万购入上述单位，持货短短约4个月成功转售，帐面获利160万，期内单位升值逾17%。

SIERRA SEA升值43.7%

中原分行资深区域营业经理胡耀祖表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期3座低层F室，面积443方呎，2房间隔，原开价约708万放售，议价后以686.8万易手，呎价约15503元。买家为上车客，而原业主于2025年5月以478万购入单位，持货约1年转售，帐面获利208.8万，期内单位升值约43.7%，帐面获利幅度创项目新高。

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利嘉阁分行助理分区经理朱子华表示，元朗富安大厦高层A室，面积约451方呎，原则3房间隔，最新获外区客以385万承接，呎价约8537元。据了解，原业主去年7月以约303万买入上述单位，持货不足1年转售，帐面获利约82万，期内单位升值约27%。

至于高价成交个案，中原区域营业经理王勤学表示，元朗世宙3座高层H室，面积429方呎，最新以688万成交，创同类型单位近3年高位，呎价16037元。原业主于2016年3月以561.4万购入，持货约10年转售，帐面获利126.6万，期内单位升值22.6%。

世纪21奇丰分行区域经理吴元利表示，沙田第一城37座顶层连天台特色户，面积304方呎，2房间隔，单位原先开价538万放售，议价后以490万成交，呎价达16118元，创屋苑近年呎价高位。据了解，原业主于2011年1月以255万购入，持货15年转售，帐面获利235万，单位期内升值约92%。

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