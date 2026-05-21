Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屋苑连录短炒获利成交 天宇海高层1088万易手 持货4个月帐赚17%

楼市动向
更新时间：10:09 2026-05-21 HKT
发布时间：10:09 2026-05-21 HKT

随着楼价持续向上，屋苑连录短炒获利及高价成交个案。世纪21奇丰分行区域经理胡佩碧表示，马鞍山天宇海3B座高层A室，面积763方呎，属3房间隔，「零议价」以1088万易手，呎价14260元，创屋苑过去4年呎价新高。据了解，原业主今年1月以928万购入上述单位，持货短短约4个月成功转售，帐面获利160万，期内单位升值逾17%。

SIERRA SEA升值43.7%

中原分行资深区域营业经理胡耀祖表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期3座低层F室，面积443方呎，2房间隔，原开价约708万放售，议价后以686.8万易手，呎价约15503元。买家为上车客，而原业主于2025年5月以478万购入单位，持货约1年转售，帐面获利208.8万，期内单位升值约43.7%，帐面获利幅度创项目新高。

相关文章：上月短炒逾9成帐面获利 创撤辣后新高 西沙SIERRA SEA宗数居首 平均每宗赚154万

利嘉阁分行助理分区经理朱子华表示，元朗富安大厦高层A室，面积约451方呎，原则3房间隔，最新获外区客以385万承接，呎价约8537元。据了解，原业主去年7月以约303万买入上述单位，持货不足1年转售，帐面获利约82万，期内单位升值约27%。

至于高价成交个案，中原区域营业经理王勤学表示，元朗世宙3座高层H室，面积429方呎，最新以688万成交，创同类型单位近3年高位，呎价16037元。原业主于2016年3月以561.4万购入，持货约10年转售，帐面获利126.6万，期内单位升值22.6%。

世纪21奇丰分行区域经理吴元利表示，沙田第一城37座顶层连天台特色户，面积304方呎，2房间隔，单位原先开价538万放售，议价后以490万成交，呎价达16118元，创屋苑近年呎价高位。据了解，原业主于2011年1月以255万购入，持货15年转售，帐面获利235万，单位期内升值约92%。

相关文章：「长揸变短炒」渐现 首4个月短炒成交劲飙3倍 辣招全撤逾两年 近9成有钱赚
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
7小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
21小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
19小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
20小时前
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
突发
2小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
23小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
20小时前
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后全家最矮似家姐多啲
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后全家最矮似家姐多啲
影视圈
3小时前
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
瑞士20岁女拥6万张Pokémon卡总值逾5亿港元 破世界纪录
即时国际
6小时前